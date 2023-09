Aria di rivolta contro le strisce blu

Il nuovo Piano Parcheggi di Cagli non va giù a nessuno. Per il momento il risultato è questo: sempre meno auto in centro e gli stalli blu rimangono vuoti. Molti non arrivano più in centro e parcheggiano in periferia; chi ha il pass per gli stalli gialli ha spesso difficoltà a trovare un posto. Commercianti e professionisti parlano delle loro difficoltà.

"Questo Piano sta facendo notevoli danni a cittadini e commercianti – affermano Beatrice Scaglioni e sua figlia Elena –. Abbiamo messo in vendita la tabaccheria recentemente e prima dell’entrata in vigore del Piano, siamo una delle attività più vecchie della città. Siamo stanche dopo decenni e a malincuore vendiamo, ma non perché non sia produttiva. Ci garantisce ancora due abbondanti stipendi. Abbiamo delle offerte ma tutti i richiedenti ora ci dicono che acquisterebbero per poi spostare altrove l’attività, con parcheggi più comodi. Con questo andazzo si svuoterà completamente il centro. Personalmente abbiamo ulteriori disagi, abbiamo due macchine e due garage. Davanti ci sono perennemente parcheggiate macchine che ci impediscono l’accesso. Dove le mettiamo? In cucina?".

Sara Saltarelli titolare di una oreficeria rincara la dose: "Abbiamo un garage come tanti altri in centro ma spesso ci parcheggiano di fronte. Con questo Piano non è anche ora di prendere atto che debba essere messo in funzione il Passo Carrabile?". Altra commerciante di frutta e verdura: "Nella mia attività da tempo – afferma Luana Vivani – ho disagi con la clientela lungo il Corso dove sono stati completamente azzerati i parcheggi liberi. Ora molti miei clienti che parcheggiavano per pochi minuti e fare acquisti, li sto perdendo perché hanno una gran paura di essere multati. Ho disagi economici alla mia attività ed è così anche per altri nella via". Una residente del quartiere dei Tiratori, Stefanella Bartolini afferma: "A casa mia non può più venire nessuno né mio figlio, né amici o parenti: non sanno più dove parcheggiare, ci sono solo stalli gialli". In piazza Matteotti Daniela Sciamanna di Elite Abbigliamento dice: "tanti clienti mi hanno detto di non essere più disposti a venire a fare acquisti in centro. Per noi questa situazione è un salasso". Altra lamentela di Giuliano Bianconi, titolare del Ristorante Pineta: "Non tanto il calo in totale di clientela ma alcuni li ho persi per il pranzo e soprattutto la sera per la pizza da asporto. La sosta sarebbe di qualche minuto come sempre avveniva, c’è una fiscalità eccessiva dove ci sono oltre alla mia attività, l’unico albergo della città, un bar pasticceria, un barbiere e confezioni. C’era la possibilità di parcheggiare qui sopra nella strada per il Petrano, ora non più, lì vanno i residenti del centro".

Mario Agapanti titolare di una storica Barbieria: "Questa estate è arrivata moltissima gente in meno e chi doveva scaricare le proprie valige ha avuto la multa. Tra i miei clienti tante le lamentele per parcheggi non più liberi e molti di altri paesi e frazioni non vengono più. Di fuori Cagli ne ho persi tanti. Cagli era bellissima adesso a terra è tutta strice blu e gialle, lo stato del fondo delle vie è un vero schifo". Infine Davide Sabbatini un geometra con un avviato studio in città che parla delle ripercussioni sul patrimonio edilizio: "Questo Piano del traffico ha causato notevoli fastidi a chi come me vive fuori Cagli ed è costretto a entrare e uscire per lavoro dall’ufficio nel Centro Storico molte volte al giorno. Infatti avendo a disposizione anche un garage non sono costretto a pagare l’assurda tassa di 780 euro all’anno per poter parcheggiare nelle vicinanze dello studio, ma uscire dal garage è pericolos, la via è stretta e trafficata. La rabbia aumenta quando vedo i parcheggi blu su vie e piazze costantemente vuoti e allora mi chiedo: chi ci guadagna? Una cosa è certa; questo provvedimento crea una fuga di famiglie e attività dal centro storico con una inevitabile ricaduta sul valore degli immobili, altro che incremento del 8-10% come dicono".

Mario Carnali