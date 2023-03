“Ariafunesta“ in musica Oggi l’anteprima dello spettacolo di Donato Antonio Telesca

“Ariafunesta“, una serie di eventi avversi. Non sarebbe esattamente il titolo che un artista, potendo, sceglierebbe per il suo ultimo disco. E invece Donato Antonio Telesca (foto), cantante e autore, scrittore lucano e commissario di polizia penitenziaria ha scelto proprio Ariafunesta come titolo per il suo ultimo album e per lo spettacolo che sarà presentato in anteprima questo pomeriggio alle ore 18 al Teatro di S. Michele Arcangelo di Novilara. Si tratta di una vera e propria messa in scena teatral-musicale di un album attraverso dieci canzoni eseguite dallo stesso autore Donato Antonio Telesca (chitarra e voce).

In questo suo viaggio e racconto sarà accompagnato da un trio di affermati musicisti: Marco Di Meo (chitarra); Roberto Gazzani (contrabbasso) e Gianluca Nanni (batteria). "I testi dei brani – come recitano le note di sala – restituiscono una prospettiva peculiare su temi a noi tristemente noti: la pandemia, la guerra, il terremoto, le avversità climatiche e ultima, ma non ultima, la questione dei migranti". Insomma un concerto spettacolo che vedrà l’interazione dei musicisti con gli attori (Sebastiano Ondedei e Luisella Bettinelli); con le ballerine Giorgia Scaramucci e Sofia Delbianco. A corredo del racconto musicale le immagini di Marco Telesca. Il tutto sarà presentato da Antonino Di Gregorio. Una serata che i protagonisti hanno voluto all’insegna della solidarietà, con ingresso a libera offerta da devolvere ai terremotati siriani. Tra le opere dell’autore dello spettacolo l’ultima in ordine di tempo è “Borgologia“ su fenomeno dello spopolamento e reviviscenza dei borghi italiani.

Anche in questo caso l’autore ha raccontato il fenomeno nella maniera che gli è più congeniale: attraverso le canzoni (dieci per l’esattezza). Per informazioni e prenotazioni: 335 1746798.

