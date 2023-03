"Ariafunesta" prende corpo Concerto spettacolo a Novilara

"Ariafunesta", una serie di eventi avversi. Non sarebbe esattamente il titolo che un artista sceglierebbe per il suo ultimo disco. E invece Donato Antonio Telesca (foto), cantante e autore, scrittore lucano e guardia carceraria ha scelto proprio Ariafunesta come titolo per il suo ultimo album e per lo spettacolo che sarà presentato in anteprima venerdì prossimo alle ore 18 al Teatro di S. Michele Arcangelo di Novilara con una vera e propria messa in scena dell’album musicale. Si tratta di dieci canzoni eseguite dallo stesso autore Donato Antonio Telesca (chitarra e voce); Marco Di Meo (chitarra); Roberto Gazzani (contrabbasso) e Gianluca Nanni (batteria).

I testi dei brani restituiscono una prospettiva peculiare della pandemia, della guerra, del terremoto, dell’avversità climatica e della questione migranti. Un concerto spettacolo che vedrà l’interazione degli attori Sebastiano Ondedei e Luisella Bettinelli; delle ballerine Giorgia Scaramucci e Sofia Delbianco; di Marco Telesca con la descrizione per immagini; del presentatore della serata Antonino Di Gregorio. Una serata all’insegna della solidarietà, con ingresso a libera offerta da devolvere ai terremotati siriani.

Per informazioni e prenotazioni: 335-1746798. Tra le opere dell’autore dello spettacolo "Carcere e rieducazione. Da istituto penale a istituto culturale" nel quale Donato Antonio Telesca, ispettore di Polizia Penitenziaria al carcere di Pesaro, abbandona la rigidità imposta dal suo ruolo e utilizza la sua presenza tra le mura dell’istituto di pena per intraprendere una ricerca capillare sulla realtà detentiva. Attraverso il suo lavoro propone un ripensamento reale dell’universo carcerario.

c. s.