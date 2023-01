Arianna nel nome di Ninchi e Ruggeri

L’attrice Arianna Ninchi, nata a Roma nel 1978, figlia d’arte di Arnaldo, parla di sé a tutto tondo. Dalla grande tradizione della sua famiglia – la zia Ave, il padre pesarese Arnaldo, per citare i più noti – all’attore Ruggero Ruggeri, nato a Fano, e famoso interprete dei drammi di Pirandello nel secolo scorso. È recente il suo laboratorio con i giovani del ’Premio Ruggeri’ svoltosi a Fano sulla tematica femminile nel testo "L’uomo dal fiore in bocca", in cui la donna dal silenzio passa alla denuncia e alla sua emancipazione.

Lo spettacolo "L’uomo dal fiore in bocca" debutterà a Fano il 27 maggio 2023 nell’ambito di "Fano con Ruggeri", un progetto nazionale voluto con determinazione da un Tavolo di Coordinamento composto da Comune, Fondazione Carifano, Bcc Fano, Fondazione Teatro, Rti e dalla Regione Marche.

Il progetto, portato avanti da Massimo Puliani, visto il successo ottenuto con la prima edizione, vuole diventare un appuntamento annuale che identifica Fano con il grande attore Ruggero Ruggeri. L’attrice Arianna Ninchi, ha curato la recente Masterclass ed è stata nella giuria insieme all’attore Carlo Simoni, al critico Pierfrancesco Giannangeli e alla professoressa Mariangela Canale.

Arianna ci può raccontare questa esperienza?

"Sono molto soddisfatta del risultato della prova aperta pirandelliana realizzata alla Rocca di Fano con giovani attori e attrici".

Può spiegare il progetto?

"Sono tutti under 30 già avviati al professionismo. Hanno creato un gruppo di lavoro, una sorta di anticamera di una compagnia. E poi l’esperto regista Massimo Puliani ha tirato le fila della performance che il pubblico ha apprezzato, ha partecipato al dibattito che ne è seguito".

Arianna che importanza ha Ruggero Ruggeri ai giorni nostri?

"Quando l’ho nominato ad amici attori di teatro a Roma, dove vivo, ho constatato che di lui c’è un ricordo. Ma bisogna citare il rapporto che aveva con Pirandello e i suoi ’Sei personaggi in cerca d’ autore’. Oppure la voce del Cristo nel film ’Peppone e Don Camillo’. Allora scatta il ricordo del grande attore che Ruggeri è stato. Fano si è data la stupenda opportunità di riportare alla luce l’importanza di questo interprete di Pirandello".

Lei Arianna è considerata l’ultima della generazione Ninchi: da Annibale a Carlo ad Arnaldo che è suo padre. E Ave Ninchi, attrice e anche conduttrice in tv. Che ricordi ha di loro?

"Mia zia Ave era luminosa, allegra, piena di vita, oltre che di appetito. Ricordo che ridevamo molto e che ci scrivevamo. Ma siccome non c’era una riga sul suo lavoro io sono stata presa dalla curiosità di studiarla. Mio padre Arnaldo ambiva a essere ricordato come un interprete pirandelliano. Il suo ’Non si sa come’ è disponibile su YouTube e ho invitato il gruppo fanese a vederlo, perché nel ’monologo della lucertola’ è notevole".

Che cosa le piacerebbe recitare in futuro?

"Tante cose, ma forse perché suggestionata da questa esperienza fanese, ho un gran desiderio di cimentarmi in Pirandello da attrice, sulla donna descritta da uno scrittore che abbraccia anche la fluidità di genere. Donne forti che, come scrive Roberto Alonge nel suo saggio di grande spessore, si contrappongono a uomini spesso insicuri, psicologicamente fragili, colti in una loro disarmata solitudine".

Beatrice Terenzi