Ario Costa: si chiude un’era: "A fine campionato lascio, qui serve il ricambio. Ma la Vuelle deve salvarsi"

Un addio si dice nel posto dove hai lasciato il cuore. E quel posto è il palasport. Così ieri Ario Costa ha dato l’addio al club al quale ha dedicato trent’anni della sua vita nella pancia dell’astronave. L’annuncio è chiaro, ma l’addio alla Vuelle si consumerà solamente a fine stagione, prima c’è ancora la volontà di combattere perché questa lunga avventura in biancorosso non si chiuda con una retrocessione, sarebbe davvero amaro dopo tante salvezze arraffate con le unghie. "Ho il cuore grato ma anche addolorato, perché a fine stagione arriverà il momento di dire addio ad una società che è stato un onore per me servire prima come giocatore per 12 anni, poi come dirigente per altri 6 ed infine come presidente per ulteriori 12 – dice l’ex pivot della Scavolini e oggi presidente della Carpegna Prosciutto, ma sempre di Vuelle si tratta –. Fra gioie, trionfi, lotte, sfide, penso di aver fatto il massimo che potevo, ne sono orgoglioso e provo sincera gratitudine per questo club, i suoi tifosi, sponsor e consorziati".

Una notizia che era nell’aria da 48 ore, annunciata prima ai componenti del consorzio nell’assemblea di martedì pomeriggio tenutasi all’Hotel Flaminio e ribadita ieri davanti ai media nella sala stampa della Vitrifrigo Arena: "E’ una scelta personale. Lascio perché è giusto un ricambio ai vertici dopo tanti anni. Non mi dimetto oggi, ma ho deciso di dirlo in anticipo per dare il tempo alla società di riorganizzarsi. Chi la erediterà sappia che troverà una società sana, ma non la daremo al primo che passa. Cosa faranno gli altri componenti del Cda? Sono grandi e vaccinati per decidere da soli, io parlo per me".

E aggiunge: "Nessuno mi ha condizionato, tantomeno le contestazioni dei tifosi che hanno anche ragione perché dopo certe partite viene la voglia di contestare". L’ultima cosa che vorrebbe è lasciare i colori che ha tatuati sulla pelle con una retrocessione: "Non sto scendendo dalla nave nella tempesta, anzi farò di tutto per salvare la squadra, un traguardo che si può ancora ottenere: da sportivo so che bisogna saper vivere anche i momenti negativi e comunque c’è chi sta zoppicando come noi".

Ma sembra scettico a proposito di un altro intervento sul mercato per rafforzare ancora la squadra: "Sacchetti ha i giocatori per farcela, non credo faremo altri acquisti sul mercato perché al momento non abbiamo la forza per un altro investimento. Oggi è così, ma domani le cose possono cambiare: non decido da solo, c’è un Cda e c’è un consorzio". Non crede, il presidente che quest’annuncio possa destabilizzare coach e giocatori: "Meo è stato fra i primi a saperlo, mentre dei giocatori nessuno ha un contratto per la stagione ventura quindi non credo proprio che possano essere condizionati da questa notizia. Anzi, può essere solo uno stimolo". Ha parole di ringraziamento per l’imprenditoria cittadina: "C’è solo da ringraziare tutti coloro che ci sono stati al fianco per darci un supporto".

E non chiude del tutto le porte: "Ho 63 anni e l’esperienza per fare ancora qualcosa nello sport. Ma se un domani la nuova governance della Vuelle mi chiedesse una consulenza la valuterò". Nel finale di conferenza stampa, poi Costa va giù duro contro gli arbitri che hanno diretto la gara persa a Scafati per un solo punto. La società aveva già protestato con veemenza dopo la partita, tanto che in seguito sia Costa che Magnifico sono stati ammoniti dal giudice sportivo che ha punito il club punito con mille euro di ammenda: "Ci sono anche gli avversari e non posso sparargli per fermarli, casomai ogni tanto bisognerebbe sparare a certi arbitri. Ciò che abbiamo subìto fa riflettere, non posso permettere un arbitraggio del genere a sfavore: se non ci fossero stati quegli idioti di Sahin e Bettini domenica avremmo vinto".