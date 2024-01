Armati di badili per rimettere a posto le strade

C’è una frazione di nome Scalocchio in territorio tifernate ma più che altro un crocevia che collega fra loro i comuni di Città di Castello, San Giustino, Apecchio e Mercatello sul Metauro. A seguito della ristrutturazione dell’antica e importante Abbazia Benedettina, tutto il territorio è stato rivalutato e riqualificato grazie anche alle Associazioni e alla Confraternita locale, creando situazioni di incontro e aggregazione che portano a Scalocchio gente da tutto il comprensorio circostante e non solo.

Non va poi tralasciato l’aspetto legato alle attività sportive che vi si praticano come trekking, ciclismo, cammini (Cammino Santa Veronica, Cammino San Francesco) che uniscono fede, storia, cultura e ambiente. Da qui anche la nascita di agriturismi che contribuiscono a far trovare accoglienza e servizi a chi passa per Scalocchio. L’intreccio di strade che si sviluppa nell’appennino umbro-marchigiano, è molto transitato perché permette di accorciare tempi di percorrenza rispetto alle strade principali e garantisce tratti alternativi, indispensabili anche per far fronte a emergenze e o calamità. Parliamo evidentemente di strade bianche che necessitano di puntuale manutenzione in quanto, a differenza delle strade asfaltate, solo se mantenute correttamente garantiscono la sicurezza nella percorrenza.

Alcuni abitanti del posto che gestiscono anche degli avviati agriturismi hanno provato a sollecitare l’amministrazione comunale di Città di Castello con ripetuti esposti, denunce, pec, raccolta firme, colloqui intercorsi con i responsabili politici e tecnici dell’amm.ne tifernate, sopralluoghi ecc ma stando agli stessi niente si è mosso. La popolazione locale, i proprietari terrieri e delle attività esistenti, i consorzi, i singoli di buona volontà si sono armati di zappa e badile come un Davide contro Golia, non per dimostrare niente ma per far fronte a quelle che sono esigenze ormai non più derogabili, perché anche poco spesso è meglio di niente. Comunque, come ha sollecitato la gente del posto. le strade dovrebbero essere decorose e sicure perché sono un bene della collettività e l’ente pubblico dovrebbe far fronte a tutto ciò.

am. pi.