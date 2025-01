Armati e con le maschere della Casa di carta. Banditi alla Coop: bottino di 5mila euro

di Antonella MarchionniAvevano il volto mascherato come i personaggi della serie Netflix "La casa di carta". Due banditi, armati di pistola, hanno preso d’assalto la Coop di Montecchio. Il fatto è avvenuto ieri sera quando i due hanno fatto irruzione, all’orario di chiusura delle 20,30, al supermercato di via Paganini. I malviventi, con la testa coperta dal cappuccio nero della felpa e con il volto mascherato, si sono fatti consegnare dai dipendenti un bottino che potrebbe superare i 5mila euro. Testimoni hanno riferito che i due banditi avrebbero un accento italiano e che poi si sarebbero allontanati a piedi facendo perdere le tracce.

All’interno del punto vendita, all’arrivo dei rapinatori, si trovavano due dipendenti e due clienti e per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della stazione di Montecchio che hanno effettuato i rilievi e ascoltato il racconto di chi era presente. Decisivi, per risalire all’identità dei responsabili, saranno anche i filmati della sorveglianza. Non è la prima volta che dei rapinatori scelgono le maschere di "La casa di carta" per mettere a segno un colpo. A ottobre scorso, infatti, due malviventi avevano scelto lo stesso travestimento per fare irruzione nella sala giochi "Las Vegas" di via Stefanini a Pesaro rimediando un bottino assai più magro, intorno ai 200 euro.

Per fortuna non ci sono stati particolari episodi di violenza e nessuno dei presenti ha riportato lesioni. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di malviventi esperti che, dal modo di operare, avrebbero dimostrato una certa lucidità e tranquillità. Tutti aspetti che farebbero supporre che i due banditi potrebbero essere "del mestiere". Un colpo messo a segno velocemente, quindi, e con una certa perizia. Da Coop Alleanza fanno sapere che la rapina si è svolta in maniera, tutto sommato, tranquilla, e che l’incolumità dei clienti e dei dipendenti non è stata mai in pericolo. I dipendenti, in particolare, hanno mantenuto calma e sangue freddo e hanno seguito le procedure aziendali previste in casi simili. Sempre da Coop Alleanza, infatti, segnalano che, in questi casi, la formazione ricevuta dai dipendenti è funzionale a gestire al meglio queste situazioni di difficoltà senza generare scompiglio o tensioni. Inoltre, durante la giornata lavorativa, vengono attuate specifiche procedure per fare in modo che la quantità di denaro che rimane in cassa abbia un valore economico relativamente basso. Questo allo scopo di scoraggiare i malviventi.