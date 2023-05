Arnaldo Ninchi, dai teatrini alla gloria

In quegli anni Cinquanta del 1900 risalivano via Rossini come due semidei greci. Belli e invincibili. Fra gli sguardi languidi delle ragazze, i sorrisi soddisfatti deI grandi e l’invidia ammirata di noi bruttarelli di fronte a tanta beltà e bravura. Sandro Riminucci, "angelo biondo", eroe eponimo del basket omerico e Arnaldo Ninchi, moro e mancino, gran cestista anche lui, ma con in più il tennis e soprattutto la vocazione di famiglia che al basket ineluttabilmente lo strappò: il palcoscenico e il set.

La "genìa" dei Ninchi, tutti attori: suo padre Annibale, che bocciò due volte il suo ingresso all’Accademia d’Arte Drammatica, gli zii Carlo e Ave e oggi sua figlia Arianna a seguire le orme di casa. Arnaldo (nella foto) è scomparso da dieci anni esatti, il 6 maggio 2013, a Roma, patria conclamata degli attori, ma la sua salma venne poi portata a Pesaro. "Bentornato a casa, fratello!" gli dicemmo in tanti in una piccola cerimonia nel foyer del Teatro Rossini prima di deporlo nel tranquillo angolo di cimitero riservato ai migliori figli della nostra città. D’altronde quale posto più adatto di un teatro per abbracciare per l’ultima volta un amico che fu attore fin nel midollo, sulle scene teatrali e di quelle cinematografiche e televisive? Quando vuole, il destino tesse strane tele e a preannunciare il destino di Arnaldo, quando prima del basket giocava a calcio nelle giovanili di S.Agostino, fu di avere Glauco Mauri, poi gran maestro del teatro italiano ancora oggi, non solo come allenatore ma anche come regista di spettacoli nel teatro in parrocchia. Ma lui, come scrive nel suo libro "La vocazione teatrale", non poté recitarci perché "in famiglia per me il teatro doveva essere tabù". Negli ultimi anni, quando capitava a Pesaro, Arnaldo aveva spesso un’aria stanca, poi il suo spirito respirava l’antica aria comune e il suo dolce sorriso, trasmesso in eredità alla figlia Arianna, tornava a fiorire. Dopo dieci anni è ancora confortante saperti a casa.

