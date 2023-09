Arrestati due balordi per furto ad una macchinetta delle bibite

Due balordi, senza fissa dimora, di 53 e 51 anni, il primo di Foggia, l’altro di Parma, sono stati stati arrestati l’altra notte in centro dai carabinieri. Avevevano appena forzato il sel service delle bibite lungo il Corso, angolo via Barignani. Ma li avevano visti. In particolare, un giovane senegalese li ha seguiti vedendoli allontanarsi verso piazza del Popolo e poi in via Rossini. Qui l’inseguitore ha chiamato i carabinieri o comunque ha aiutato loro a rintracciare i ladri. I quali avevano gettato via il cacciavite nei pressi del cinema Sperimentale mentre il bottino, poco più di 100 euro, lo avevano in tasca. Una volta bloccati, hanno rivelato di aver preso alloggio poco prima all’hotel Gala. Ieri mattina, sono stati portati davanti al giudice (assistiti dall’avvocato Marco Defendini) per la convalida dell’arresto. Che è avvenuta senza alcun dubbio visto che gli inquirenti ipotizzano a loro carico molti altri colpi alle macchinette delle bibite disseminate in città.

Il giudice ha stabilito che restino in carcere in attesa del processo.