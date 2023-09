Arrestati due giovani con 3,5 etti di hashish

I carabinieri hanno arrestato ieri nella zona di Colbordolo un giovane per possesso di 1 etto e mezzo di hashish ai fini dello spaccio. Il ragazzo ha cercato di spiegare che lo deteneva per uso personale ma il quantitativo andava ben al di là del consentito. Un altro arrestato è stato fatto invece dalla squadra mobile di Pesaro. Gli agenti hanno sorpreso un altro ragazzo con 2 etti di hashish suddiviso in panetti. Li aveva nascosti in auto, sottoposta a perquisizione così come la casa. Qui, dopo un accurato controllo, sono stati trovati anche 3650 euro considerati l’incasso dovuto allo spaccio oltre a bilancini e attrezzature varie per il confezionamento della droga.

Il giovane è stato dichiarato in arresto e sottoposto a processo per direttissima. Ha patteggiato una pena di 10 mesi e venti giorni di reclusione, ammettendo ovviamente di esser stato il proprietario della droga. Ulteriori sviluppi delle indagini potrebbero arrivare nei prossimi giorni tenuto conto del sequestro di appunti che gli inquirenti potrebbero ricollocare a fornitori e compratori dello stupefacente.