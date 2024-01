Arrestati tre ladri d’auto: almeno 15 furti in un mese

Nella notte del 24 ottobre scorso i carabinieri di Osimo avevano inseguito tre ventenni in auto, fino alla città della Fortuna. Poi grazie al contributo dei carabinieri di Fano che li hanno fermati per un controllo, i tre erano stati trovati in possesso di 4 centraline per auto e di attrezzi creati appositamente per l’apertura dei veicoli. Si è avuta così la certezza che rubavano auto, le portavano nel Foggiano, dove venivano smontate e i ricambi messi in vendita sul mercato illecito. Almeno 15 furti messi a segno in un mese, a partire dalla seconda decade di settembre 2023. Per un valore di circa 350mila euro. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, insieme ai militari della Compagnia di Cerignola, hanno arrestato ieri questi tre giovani di Cerignola (Foggia), di età compresa tra i 22 e 25 anni, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Ancona e di Ascoli Piceno, su richiesta delle rispettive Procura. Contestato il furto aggravato in concorso di numerose vetture asportate in tutte le province delle Marche. L’indagine è partita dopo alcuni furti d’auto, commessi ad Ancona e Falconara.