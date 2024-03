Arrestato 18enne per spaccio. La cocaina era sotto l’armadio

Ha 18 anni ed abita a Gabicce mare. E’ un giovane albanese senza lavoro che si stava dedicando però con grande impegno allo spaccio di droga, marijuana e cocaina. Lo hanno arrestato nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Misano. L’operazione è avvenuta durante un controllo: il ragazzo è stato fermato mentre viaggiava al volante di un’auto a noleggio. L’atteggiamento nervoso ha destato sospetti nei militari, che hanno proceduto con una perquisizione immediata. Sono state così trovate alcune dosi di marijuana e 9 di cocaina, nascoste all’interno di un pacchetto di gomme da masticare, per un totale di 14 grammi. A casa del giovane, a Gabicce Mare, sotto l’armadio della camera da letto, un ulteriore e significativo quantitativo di cocaina, oltre 80

grammi, in parte già confezionata in dosi, pronte per la vendita. Oltre allo stupefacente, i militari hanno sequestrato anche un bilancino, materiale per il confezionamento della droga, nonché la somma di denaro contante pari ad oltre 3400 euro, il guadagno dello spaccio. Il giovane è stato arrestato e condotto nel carcere di Pesaro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. E’ tuttora in carcere, poiché il giudice oltre a convalidare la misura cautelare, ha applicato nei suoi confronti un’ulteriore misura cautelare su richiesta della procura. Ora i carabinieri cercano di risalire ai fornitori all’ingrosso della droga al 18enne albanese che aveva il suo campo d’azione tra Gabicce mare e proprio la vicina Romagna.

La presenza di 3.400 euro in contanti appare la dimostrazione più lampante dello spaccio che aveva messo in piedi muovendosi con auto a noleggio per non far abbinare la targa della vettura al proprietario.