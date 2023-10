Arrestato 33enne che guidava positivo all’alcol e con la cocaina

Guidava ieri notte sulla statale, all’altezza di Fano, con troppo alcool in corpo. Lo diceva l’alcoltest. Ma quando gli agenti della polizia stradale, che lo avevano fermato per un controllo, gli hanno detto di aprire l’auto per una perquisizione, l’uomo ha capito che la situazione si stava complicando notevolmente. Infatti all’interno della vettura sono saltate fuori anche dosi di cocaina. Di lì a poco, gli agenti hanno proceduto anche con la perquisizione domiciliare dell’automobilista, un 33enne di Colli al Metauro, già noto alla giustizia, e qui è stata trovata altra cocaina, per un totale di circa 30 grammi di stupefacente. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Oggi sarà portato davanti al giudice per l’udienza di convalida e subito dopo per sarà processato per direttissima.

L’uomo è stato sottoposto anche al test per verificare se fosse alla guida, oltre che con un eccesso di alcool, anche sotto l’effetto di stupefacenti. Le risposte si avranno nei prossimi giorni. Per ora, gli è stata ritirata la patente, sequestrata l’auto e sottoposto ad arresto.