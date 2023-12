Arrestato con 130 grammi di eroina

Lo hanno fermato subito dopo esser sceso dal treno a Fano. Il cane antidroga della Finanza ha iniziato a girargli intorno e abbaiare. Così un trentenne del Gambia, col domicilio a Fano, è stato bloccato l’altro ieri dalle fiamme gialle e sottoposto a perquisizione. Addosso aveva 2 dosi di eroina. Scattata subito la perquisizione domiciliare, a casa è saltato fuori grazie al cane antidroga un altro etto e 25 grammi di eroina per un totale di 130 grammi. Arrestato in flagranza, ieri c’è stata l’udienza di convalida. L’uomo si è difeso dicendo che le due dosi che aveva erano per uso personale mentre l’altra eroina trovata in casa non era sua visto che divide l’appartamento con altri connazionali. Ognuno di loro avrebbe potuto essere il proprietario. La procura ha chiesto la convalida dell’arresto e il trasferimento in carcere del 30enne in quanto, libero, tornerebbe immediatamente a spacciare. Il giudice si è riservato di decidere.