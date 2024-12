Arrestato dai carabinieri. I commercialisti:: "Non è un nostro iscritto"

L’ordine dei commercialisti precisa che Gabriele Lucarini, 66 anni, residente a Vallefoglia, arrestato dai carabinieri e ai domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, non è un commercialista. "In riferimento alla notizia riguardante l’arresto di un professionista pesarese l’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Pesaro e Urbino, precisa che la persona coinvolta e sottoposta agli arresti domiciliari non è un iscritto all’ordine dei commercialisti e pertanto non può essere definito con il titolo professionale di "commercialista", titolo che ai sensi degli art. 3 e 39 del decreto legislativo 139/2005 può essere utilizzato solo dagli iscritti alla sezione A dell’Albo".