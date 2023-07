Arrestato finto acquirente di un Rolex

Voleva vendere il suo Rolex da 15mila euro. Un fanese poteva scegliere molte strade, ma ha puntato sul web inserendo un annuncio per il suo prezioso orologio su "market place". Tra i primi a rispondere un acquirente 48enne di Napoli, ma con un apparente documento che provava la sua residenza a Bolzano. Contatto telefonico, accordo sul prezzo, e tentativo di accordo sul pagamento. Il venditore: "Io voglio essere pagato con un bonifico istantaneo". Il compratore invece ha risposto: "Volevo farlo ma la mia banca non me lo permette. Quindi verrò su a Fano per incontrarci e pagare con un assegno".

Il venditore, memore di un incontro sulla sicurezza col commissario Seretti di Fano sulle truffe online e sulla assoluta diffidenza nell’accettare assegni o nel consentire di dare password o pin a chicchessia, ha chiamato la polizia dicendogli quello che gli stava succedendo. In particolare, dell’arrivo di un presunto compratore del suo Rolex che avrebbe pagato con un assegno. La polizia ha atteso, ben nascosta, l’arrivo dell’acquirente e quando ha visto che l’uomo stava prendendo l’orologio è saltata fuori e lo ha bloccato e controllato. Il documento che aveva era falsificato,l’assegno ugualmente falso e il 49enne aveva precedenti di truffa. Per questo è stato arrestato per truffa e sostituzione di persona. Ieri mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il rientro dell’uomo (difeso dall’avvocato Gherardo Seragoni Lunghi su delega del legale Ruoppo) a Napoli con obbligo di dimora.