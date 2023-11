Arrestato spacciatore 50enne. Era appena stato condannato

La squadra mobile ha arrestato uno spacciatore e denunciato il complice sequestrando 52 grammi di cocaina. Si legge in una nota: "Sabato scorso, la Mobile è intervenuta di fronte ad un noto barpasticceria del centro (che non è stato specificato ndr) controllando l’incontro apparentemente occasionale tra un cinquantenne pesarese, già

noto in quanto già arrestato e poi condannato per reati inerenti gli stupefacenti, e un altro suo amico, più grande di qualche anno, che saliva, per qualche istante all’interno dell’auto del 50enne.

Il breve incontro aceva ritenere agli investigatori di aver osservato uno scambio droga e di

denaro. Pertanto, gli agenti sono intervenuti bloccando sia l’auto del pregiudicato che stava ripartendo sia l’altro uomoo che stava raggiungendo il suo mezzo parcheggiato poco lontano. Il compratore è stato subito bloccato. Aveva addosso due dosi di cocaina del peso di 2,6 grammi. La perquisizione successiva del venditore, il cinquantenne, ha consentito invece, di rinvenire e sequestrare altre quattro dosi, due da circa un grammo e due da circa 5 grammi ognuna, per un peso totale di circa 12 grammi, dosi che sicuramente l’uomo era in procinto di cedere ad altri suoi clienti, nonché la somma di 560 euro.

L’intervento, che creava sorpresa e stupore sia tra la gente che stava transitando con i loro veicoli sulla strada, trafficata, sia ai residenti, avveniva nel momento in cui dal cielo stava cadendo un principio di nevicata.

Le operazioni di perquisizione sono state estese alle abitazioni nella disponibilità dell’uomo ed hanno portato al rinvenimento di circa 40 grammi di cocaina, nonché tutto l’occorrente per la suddivisione e il confezionamento delle dosi da cedere ai clienti, oltre ad altri 1.200 euro che si ritengono anch’essi provento dell’illecita attività di spaccio. Per tutto questo, il 50enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente e rinchiuso su disposizione della magistratura nel carcere di Villa Fastiggi. Il gip del Tribunale di Pesaro ha convalidato poi l’arresto dell’uomo disponendo nei suoi confronti la

misura cautelare in carcere per il concreto pericolo di reiterazione del reato". D’altronde, pur con una condanna già avuta, non ha cambiato comportamenti e lavoro pertanto è più che probabile che, se rimasto in libertà, potrebbe tornare sui passi a lui consueti. L’indagine è destinata però a proseguire grazie al materiale sequestrato al 50enne, numeri di telefono e altri indizi, per risalire ai suoi fornitori e alla rete di clienti.