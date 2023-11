Arrestato un 50enne per stalking

La squadra mobile ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di uno stalker di 50 anni, emessa dal Gip del Tribunale di Pesaro.

E proprio dalla denuncia di una donna, coetanea, che trovando la forza di rompere l’isolamento e reagendo alle violenze verbali e psicologiche subite per anni che si inserisce l’operazione di polizia. Le varie azioni compiute dall’uomo e le azioni persecutorie compiute ai danni della sua ex e di diversi componenti della sua cerchia relazionale, compreso un malcapitato amico della donna preso di mira, hanno avuto uno stop con l’intervento della polizia. Scrive in una nota la questura: "La donna spinta inizialmente dalla voglia di salvaguardare il rapporto con l’uomo e di garantirgli l’esercizio della sua funzione di padre, per anni rimaneva assoggettata al marito, riuscendo solo recentemente a trovare la forza di rompere l’isolamento denunciando quanto le stava accadendo.

Denuncia che ha consentito all’autorità giudiziaira di emettere un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ordinanza che in caso di inosservanza anche temporanea da parte dell’uomo comporterebbe l’applicazione di misure coercitive più gravi fino alla custodia cautelare in carcere.

Da quanto si è appreso, l’uomo era già stata denunciato dalla moglie in passato per maltrattamenti ma poi c’era stata la revoca della querela perché sembrava che fosse cambiato. In realtà, non c’è stato affatto questo cambiamento tanto da riproporsi in breve tempo gli stessi atteggiamenti violenti. Da qui la nuova denuncia, l’allontanamento dell’uomo e il provvedimento degli arresti domiciliari perché continuava ad importunare l’ex moglie.