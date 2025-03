Arresti convalidati per i due rapinatori. Parte dei soldi ridata

Convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare in carcere per i due uomini di 28 e 30 anni, entrambi residenti a Pesaro e difesi dall’avvocato Marianna Galtieri, arrestati con l’accusa di rapina pluriaggravata alla sala slot Wincity di via Ponchielli la notte tra martedi e mercoledì scorso. Le indagini sono state coordinate dalla Procura e condotte dalla Squadra Mobile della polizia e dai carabinieri del Nucleo investigativo e hanno portato alla cattura, in un residence in viale Trieste, dei due malviventi mascherati poche ore dopo il fallito colpo da 37mila euro. Dopo la fuga è scattato un inseguimento durante il quale i due hanno lanciato dall’auto banconote e monete, più di 5mila euro nel tentativo di rallentare le forze dell’ordine.

I giorni scorsi un passante ha riconsegnato alle forze dell’ordine circa 30 euro in monete da due. Il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove (all’appello mancano ancora circa 11mila euro) sono i motivi alla base della decisione del gip di disporre la custodia in carcere.