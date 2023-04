Arresti e denunce, l’impennata E il questore si commuove al discorso

La commozione del questore Raffaele Clemente nel ricordare il sacrificio dei caduti in servizio ("nella mia carriera ne ho visti andarsene otto"), le parole di gratitudine del prefetto Emanuela Saveria Greco per la polizia "che ha raggiunto risultati straordinari nel catturare una gang di spacciatori nigeriani al parco Miralfiore" e nel "assicurare alla giustizia in brevissimo tempo l’omicida di Pierpaolo Panzieri". E poi gli agenti premiati per delle loro azioni particolarmente imporatnti nel corso degli ultimi cinque anni. L’occasione per tutto questo è stata la festa per il 171° anno della fondazione della polizia di Stato che è stata celebrata ieri nel salone Metaurense della Prefettura.

Dopo la lettura dei saluti da parte del presidente della Repubblica Mattarella, del ministro degli interni e del capo della polizia, hanno preso la parola il prefetto Greco e il questore Clemente che ha ricordato il "radicamento" nel territorio, "uno dei punti di forza dei risultati operativi, così come la collaborazione con le differenti Istituzioni, un gioco di squadra che è la pietra angolare di quella che il Legislatore definisce “Sicurezza Integrata” e che consente di elevare l’asticella della sicurezza in questo Territorio. Quella della Sicurezza Integrata è proprio la strada che in questa Provincia, anche grazie al coordinamento del signor. Prefetto, si sta percorrendo. Poi il questore Clemente è passato ad illustrare quanto è stato fatto dalla Polizia nell’ultimo anno, quando il rallentamento imposto a tutte le attività dalla pandemia, è oramai superato. "Si è registrato – ha detto – un incremento del 18% degli arresti e del 22% delle denunce a piede libero, anche grazie ad una pianificazione condivisa. In tale contesto si è deciso di dirigere l’attività di controllo del territorio su specifici obiettivi, coordinando l’attività della Polizia di Stato con quella delle altre forze di polizia nazionali e locali, con l’obiettivo di migliorare lo stato della sicurezza reale e percepita. Ne è un esempio la pressione esercitata sull’area del Parco Miralfiore di Pesaro, recentemente allargata alla stazione ferroviaria di Pesaro. In tal modo sono stati aumentati del 75% i posti di controllo, del 55% il numero delle vetture sottoposte a verifica su strada, arrivando a incrementare del 51% i fotosegnalamenti per motivi di polizia giudiziaria e a triplicare i fogli di via obbligatori". Rilasciati poi il 133% in più di passaporti ma "sono allo studio ulteriori iniziative, mirate ridurre ulteriormente i disagi per l’utenza". Sempre il Questore si è complimentato con la polizia giudiziaria che ha visto protagonista nei soli ultimi sei mesi con l’indagine e la cattura di 18 trafficanti di stupefacenti, attivi all’interno del Parco Miralfiore di Pesaro e l’identificazione, il rintraccio e l’arresto del presunto autore dell’omicidio del giovane pesarese Pierpaolo Panzieri Nel primo caso si è trattato di un’azione lunga e meticolosa, nel secondo di un’investigazione febbrile e rapidissima". Alla cerimonia erano presenti anche le famiglie dei poliziotti premiati