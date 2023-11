Arresto cardiaco in autostrada, muore noto geometra

Un arresto cardiaco improvviso non ha lasciato scampo a Luca Casagrande, un geometra di 47 anni, fanese d’origine, a residente da anni a Pesaro. E’ morto mentre percorreva l’A-14, all’altezza di Riccione per raggiungere Rimini dove lavorava alla cooperativa Ital Tetti. Lo hanno ritrovato gli agenti della polizia stradale con il volto riverso sul volante in una piazzola di sosta vicino all’uscita di Riccione. "Quando i compagni di lavoro hanno visto che stava tardando hanno dato l’allarme – dicono i dirigenti della cooperativa di Rimini – e poco dopo il furgoncino lo hanno trovato su una piazzola di sosta. Ma non c’era più nulla da fare. Una grande perdita perché era un tecnico molto serio e stimato perchè nel suo lavoro era competente e serio".

"Quando ci hanno avvisato – dice l’imprenditore Lorenzo Pizza, imparentato con il tecnico attraverso la moglie – siamo andati sul posto ed erano sconvolti anche gli agenti oltre ai sanitari del 118 hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare".

Luca Casagrande, era nato a Fano, dove è molto conosciuto ed ha parenti e amici. Aveva lavorato per un certo periodo di tempo nello studio di una società della città della Fortuna. Poi era passato con la cooperativa riminese Ital Tetti. Un lavoro che lo assorbiva perché aveva dovuto lasciare anche l’incarico di dirigente della società Italservice di Pizza. Viveva con la famiglia in una casa del quartiere di Soria ed era sposato con Weruska Marinelli che lavora in un negozio di abbigliamento in centro.

"Una morte inspiegabile quella di Casagrande perché fisicamente, pur non facendo sport, era in perfetta forma. Aveva avuto qualche problema legato all’ansia un paio di mesi fa, ma aveva fatto tutti i controlli che avevano escluso problemi fisici. Una persona squisita era Luca, non solo bravissimo e molto serio nel lavoro ma anche una persona che non diceva mai una parola fuori posto. Una tragedia che ci ha colpito profondamente", continua Lorenzo Pizza. Luca Casagrande oltre alla moglie Weruska, lascia anche due figli Carolina di 7 anni e Tommaso di 14 anni. La notizia di questa tragedia che è avvenuta ieri mattina verso le 10,30 ha fatto presto il giro delle città di Pesaro e Fano e per tutta la giornata di ieri i parenti della moglie si sono stretti attorno alla donna distrutta dal dolore. Ancora da stabilire la data del funerale.