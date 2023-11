"Arretramento della ferrovia. Comuni protagonisti delle scelte"

Si torna a parlare di arretramento della ferrovia. Un’ipotesi concreta? Lo chiediamo al vicesindaco Cristian Fanesi. "Dico subito che l’arretramento della ferrovia adriatica, che a Fano arriva da Bologna nel 1861 ed è elettrificata dal 1938, è una straordinaria opportunità. La ferrovia è una frattura netta e dolorosa all’interno del tessuto urbano, vedi via Nazario Sauro dove da pochi giorni abbiamo abbattuto il casello ferroviario che non ha un passaggio pedonale che colleghi la Darsena Borghese con il canale Albani e il porto. Senza considerare che il passaggio della linea all’interno del tessuto urbano presenta notevoli problematiche legate alla sicurezza, alla salvaguardia delle mura rinascimentali, all’inquinamento acustico. Per mitigare le conseguenze del transito dei convogli occorrerebbero interventi onerosi, decisamente impattanti dal punto di vista visivo e spesso non risolutivi".

Spiegate le ragioni, quale sarebbe la tempistica?

"Anche se ciò dovesse avvenire in tempi lunghi - il piano di sviluppo di RFI parla del 2031 come orizzonte temporale per iniziare i cantieri – questo è un tema di pianificazione molto attuale perché per guidare le scelte invece che subirle occorre partire con largo anticipo e con obiettivi chiari. È, diciamo, un grande tema urbanistico. Sul piano squisitamente tecnico i passaggi amministrativi e la scelta del nuovo percorso spettano a Rfi. Verrà deciso da loro in base alle loro esigenze tecniche. I comuni dovranno essere comunque protagonisti per fare in modo che le scelte siano condivise con la comunità. Credo che questo dovrà essere uno dei temi principali della prossima campagna elettorale, dove ciascuna coalizione, immagino, dirà la sua".

Quali sarebbero i vantaggi?

"Per Rfi sarebbe accorciare i tempi di percorrenza, mentre per noi è fondamentale recuperare le aree costiere occupate attualmente dalla linea, portando benefici alla qualità della vita e allo sviluppo turistico. E’ folle chi pensa che Fano e Pesaro possano accettare due linee funzionanti, cioè il mantenimento anche di quella vecchia che insieme a quella nuova stringerebbe a tenaglia la città di Fano".

Dove passerà il nuovo tracciato?

"Per la nuova stazione ferroviaria penso all’area Codma dove ci sono ampi terreni già consumati e di proprietà pubblica. È una zona di facile accesso dalla città e dall’entroterra e dove potrà essere più facile lo scambio intermodale a vantaggio dell’area industriale di Fano".

Potrà riguardare anche Torrette e Marotta?

"Certo. A patto che chi rappresenta il territorio si impegni. Ma senza dubbio da Pesaro e Fano occorre iniziare".

Silvano Clappis