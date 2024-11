Arretramento ferrovia, il dibattito: "Va coinvolto anche l’entroterra"

Scalda il dibattito il problema della ferrovia Adriatica rilanciato nei giorni scorsi dall’ex sindaco Matteo Ricci che ha invitato il Governo, sia nazionale che regionale, a non buttare nel cestino il suo progetto. In linea mediana ora si pone anche la segreteria provinciale del Partito Socialista, attraverso il suo segretario Tiziano Busca. Busca allarga il fronte e pone un altro tassello al dibattito "per una visione della politica lunga e larga".

Così dice il segretario provinciale del Psi. "I primi amministratori che dovrebbero esprimere il loro pensiero sono il sindaco di Urbino, il sindaco di Fossombrone e quelli della vallata del Metauro". Perché vengono tirate in ballo queste località? La risposta arriva dallo stesso Busca: "Questi sindaci sono i primi che si dovrebbero porre per il nostro territorio la questione del nodo di collegamento con Arezzo via Urbino". Perchè si esce dalla ‘ rotatoria’ di Pesaro e si propone, il Psi, come un passo avanti rispetto al tema dell’alta velocità sulla dorsale Adriatica? "Perché così facendo si pone una alternativa alla stazione di Bologna quale unico punto di collegamento Nord-Sud – risponde Busca –. Così facendo si arriva poi a Firenze e quindi a Livorno, porto strategico per il trasporto delle merci. Meglio sicuramente di quello di Civitavecchia".

Quindi arriva un invito: "Auspichiamo – continua Busca – che Matteo Ricci nella sua annunciata interlocuzione con Salvini e con Acquaroli, ponga questo tema progettuale come il primo dei problemi". Quindi Busca guardando al progetto che viene annunciato dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, continua: "L’attuale rete lungo la costa Adriatica che, ben sapendo che non verrà dismessa, divenga, come in altre regioni, una opportunità di collegamento veloce lungo la dorsale, aumentando i punti di fermata con nuove stazioni a servizio della comunità e sottopassi per l’accesso al mare per aiutare i servizi del turismo".

Tiziano Busca prende poi come esempio la vicina regione Emilia Romagna per fare questa riflessione: "In questo la Regione Emilia Romagna ne è esempio con fermate e servizi, lungo la sua tratta, in ogni cittadina anche con l’aumento dei vettori ogni mezz’ora grazie al minor impatto sulla rete ferroviaria. È con questa visione “larga, aperta, condivisa con la politica ed i territori” che il sindaco di Ravenna ha rigenerato la città, sta realizzando, con l’alta velocità, il collegamento con Bologna ed il resto del Paese, e, cosa molto importante, è diventato presidente della regione Emilia Romagna. A volte basta copiare o sbirciare dal compagno di banco per avere la lode".

Pur non bocciando l’idea iniziale di Matteo Ricci che comunque è confinata ai due colli cittadini, Busca pone l’accento sul progetto "dell’alta velocità, la più importante. Scelta, che per noi socialisti è strategica e fondamentale e coglie una visione antica e necessaria nei collegamenti del nostro Paese. A volte ricordare la storia non guasta perché si sono avuti due importanti esponenti di Governo – Claudio Signorile e Gianni De Michelis – come precursori. Le considerazioni di allora sono valide ancora oggi. L’alta velocità va realizzata".

m.g.