Arretramento ferrovia. Pronto il dossier fanese per non perdere il treno

Fano cerca di non perdere il treno. Non quello delle fermate del Frecciargento in questi giorni in discussione, ma quello più importante dell’arretramento della ferrovia adriatica. Cercando di restare agganciata all’idea lanciata dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci di spostare la linea ferroviaria dal centro città e dalla costa. Un dossier è sul tavolo del sindaco Massimo Seri e del vicesindaco Cristian Fanesi, con quest’ultimo che sta lavorando in stretto contatto con il Gruppo Ferrovie dello Stato per arrivare a definire un arretramento che interessi Fano e anche Senigallia. Il dossier contiene le prime analisi effettuate proprio dalle Ferrovie dello Stato per un arretramento che vada oltre Pesaro.

Il primo passo è quello di cercare un’intesa con il Gruppo Ferrovie dello Stato che ha a disposizione miliardi nel piano degli investimenti 2022-2026 per "l’accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità sulla linea ferroviaria adriatica". Il Comune di Fano avrebbe già individuato nella zona ChiarucciaForcolo la località eventualmente da proporre per installarvi la nuova stazione ferroviaria che verrebbe così a trovarsi alla confluenza con le principali arterie viarie stradali: l’autostrada A14, la superstrada Fano-Grosseto e un eventuale trasferimento della statale 16 Adriatica. In ogni caso la vecchia stazione ferroviaria resterebbe il punto finale di collegamento ferroviario tra il centro città e la zona mare, con la nuova stazione attraverso l’utilizzo dei primi chilometri della dismessa linea Fano-Urbino, fino all’altezza di Rosciano, per intenderci.

Sempre secondo i primi studi il tracciato ferroviario potrebbe affiancarsi all’autostrada anche oltre la località TombacciaMetaurilia e proseguire a monte di Marotta. Questo nel caso in cui sia Rfi e soprattutto al Regione Marche ritenessero opportuno un arretramento anche a sud di Fano. "Uno spostamento all’interno della linea adriatica sarebbe una cosa straordinaria ed eccellenze per le strategie future del nostro turismo – dice Luciano Cecchini, presidente della cooperativa alberghi Consorziati di Fano – perché ridarebbe slancio a tutto il comparto. Ho sentito anche dire che il tratto ferroviario che verrà dismesso tra Fano e Pesaro potrebbe essere utilizzato per una metropolitana di superficie, ma per noi sarebbe meglio realizzare una lunga passeggiata di dodici chilometri che svilupperebbe tante iniziative di turismo balneare, di divertimento, del tempo libero. È comunque un’idea grandiosa che merita assolutamente di essere perseguita in tutti i modi".

Ed è quello che sta cercando di mettere in cantiere Fanesi, visto che l’arretramento della linea ferroviaria adriatica, d’intesa con Pesaro e Senigallia, era contemplato al punto 9 delle linee programmatiche di mandato 2019-2024 da parte di questa Giunta comunale.

