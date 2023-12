Arrigo Sacchi presenta domani il suo ultimo libro al Palas

Domani sera al palas di Fossombrone la rassegna Parole dà il benvenuto a un ospite davvero speciale, Arrigo Sacchi. Il "profeta di Fusignano" è stato uno dei migliori allenatori di calcio di sempre, e non solo nel panorama italiano. È stato anche commissario tecnico della nazionale che finì vicecampione del mondo nel 1994. Nel 2019 France Football lo ha messo al terzo posto nella classifica dei 50 migliori tecnici di tutte le epoche. Nel 2007 gli inglesi del Times lo avevano inserito all’undicesimo posto, primo tra gli italiani. La fama la ottenne dal 1987, anno in cui il Cavaliere lo prese come allenatore del Milan. Con la squadra di Berlusconi inanellò una serie di primati che portarono di diritto lui e il Milan nell’Olimpo del calcio europeo e mondiale. Nel corso della serata (inizio alle 18) sarà presentato il suo ultimo libro (scritto a quattro mani con Leonardo Patrignani), “Il realista visionario“. Significativo il sottotitolo, molto indicativo della personalità sacchiana, "le mie regole per cambiare le regole". La presentazione è preceduta da un indirizzo del sindaco Massimo Berloni. Alle 20 cena col mister (prenotazioni 331 1135500). La cena si deve all’iniziativa dell’avvocato Serenella Ruggeri, presidente dell’associazione Cane Orgoglioso, alla quale sarà devoluto parte del ricavato.

a. bia.