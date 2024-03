Arrigo Sacchi realista visionario di scena il 20

Il 20 marzo a "Incontri capitali" arriva uno degli allenatori che ha maggiormente innovato il gioco del calcio: Arrigo Sacchi è il prossimo ospite della rassegna di libri e parole per Pesaro 2024 promossa dalla Capitale Italiana della Cultura in collaborazione con Passaggi Cultura, associazione promotrice di Passaggi Festival. Sacchi presenterà il suo libro ‘Il realista visionario. Le mie regole per cambiare le regole’ (Cairo Editore) mercoledì 20 marzo all’Alusfera di Piazza del popolo (ore 18.30) in una conversazione con il giornalista Luigi Benelli. Chiamato il ‘Profeta di Fusignano’ dalla città romagnola che gli ha dato i natali nel 1946, Sacchi ha avuto un approccio considerato rivoluzionario al gioco del pallone per le innovazioni introdotte, sia nel modulo di gioco, sia nelle tecniche di allenamento. Indimenticabili per i tifosi rossoneri, ma anche per tutti gli appassionati, le sue vittorie con il Milan, squadra che in quattro stagioni, dal 1987 al 1991, ha guidato alla conquista di due Coppe dei Campioni, uno scudetto, una Supercoppa Italiana, due Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali. Anni d’oro che valgono al mister la nomina a Ct della Nazionale che guiderà dal 1991 al 1996, conquistando un secondo posto ai Mondiali Usa del 1994. Nel libro, Sacchi ci permette di leggere il ‘dietro le quinte’ aprendoci le porte del suo spogliatoio per rivelarci la filosofia, i segreti professionali e i valori che l’hanno accompagnato nel corso di una lunga e vittoriosa carriera. Scegliere un leader all’interno della squadra, innovare metodi di gioco consolidati, gestire i fuoriclasse e i comprimari, le vittorie e le sconfitte: sono solo alcuni degli argomenti attraverso i quali potremo conoscere la rivoluzione del ‘Realista Visionario’.