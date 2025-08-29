Arriva Bonaccini a Villa Fastiggi e stronca la sanità marchigiana

Una tagliatella prima del comizio di Stefano Bonaccini, ospite d’onore al pranzo elettorale di Matteo Ricci, candidato presidente alle prossime regionali: l’idea ha richiamato attorno alla stessa tavolata circa 180 elettori Pd. Con la volata alla Festa dell’Unità a Villa Fastiggi – invitato dai Giovani Dem e dai Circoli Pd – l’europarlamentare s’è dimostrato per Ricci una spalla perfetta. In otto minuti e mezzo di intervento Bonaccini, già governatore dell’Emilia Romagna – “patria adottiva dei pesaresi con problemi di salute – ha persuaso persone già convinte riguardo alla squadra da votare. La risata dei commensali c’è stata quando Bonaccini l’ha ammesso, intervenendo subito dopo Ricci: "Ha detto tutto lui. Chi viene dal Pc sa quello che Carlo Pajetta sosteneva. Se in un comizio in cui sono già tutti convinti parli troppo, l’unico rischio è di perdere qualche voto, invece di conquistarlo". Un attimo prima Ricci aveva scelto tra le sue 56 “tesi“ del programma di coalizione, guarda caso, il tema della sanità, "cuore della campagna elettorale". Ricci è partito dalla domanda retorica: "La sanità marchigiana, negli ultimi cinque anni, è migliorata o è peggiorata? Le liste d’attesa sono aumentate o sono diminuite? Sono di più o sono di meno le persone che vanno a curarsi fuori regione?" e poi ha dato l’affondo: "Purtroppo le cose vanno peggio – ha osservato Ricci –: sono aumentate le liste d’attesa, vanno peggio perché quest’anno spendiamo 160 milioni di euro per curare i marchigiani che non trovando una risposta nel nostro territorio vanno a curarsi in altre regioni, in Emilia Romagna, in Lombardia, in Umbria. Ma il dato più drammatico è il fatto che un marchigiano su dieci non si cura più". Bonaccini ci ha messo il carico: "Uno può aver votato Meloni, Salvini, Acquaroli finché ha voluto, ma se non riesci più a curare in tempi normali e decenti i tuoi familiari e non hai un conto corrente che ti permetta di ricorrere al privato in tempi brevi, te ne frega poco di chi hai votato. Piuttosto cominci a farti qualche domanda". Tutto così il contrappunto tra Ricci e Bonaccini che ha sortito l’effetto voluto: uscita di entrambi tra gli applausi. Con il merito di non aver rovinato la digestione a nessuno, dicendo ai commensali quello che volevano sentirsi dire.

Solidea Vitali Rosati