Arriva “Epoca by Night“ Si celebrano piloti e motori

Rombano i motori per l’edizione 2023 di “Epoca by Night“, serata pronta ad onorare “l’estate da Capitale" della Terra dei Piloti e Motori, martedì 8 dalle 17 alle 23.30 in piazzale della Libertà. "Una manifestazione cresciuta nei numeri, nell’interesse e nell’attenzione grazie al lavoro dell’Autoclub Storico Pesaro "Dorino Serafini" e a Terra dei Piloti e Motori – ha detto l’assessore Mila Della Dora –. La conferma della riuscita della manifestazione è data dalla stessa Asi presente ad ogni edizione dell’evento, con il presidente Alberto Scuro, e dall’edizione 2023 diventa un “Concorso d’eleganza per auto d’epoca Asi“".

"“Epoca by night“ arricchisce il patrimonio culturale e motoristico della città ed è un evento in cui crediamo e su cui siamo già al lavoro in vista di Pesaro 2024". Chevrolet, Maserati, Ferrari, Cinquecento, Porsche e tante altre auto che hanno segnato la storia, saranno in mostra e in sfida alla Palla di Pomodoro per la 4^ edizione che: "diventa un concorso d’eleganza iscritto al calendario Asi – ha precisato Danilo Crescentini, presidente dell’Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini“ –. La manifestazione acquisisce nuovi spazi nei giardini della Palla, protetti da una superficie apposita. Il fascino delle auto d’epoca sarà il protagonista, insieme però, a una sfida di eleganza riservata alle vetture certificate Asi, cioè quelle a cui è stata assegnata la targa d’oro. Il concorso ci è stato sollecitato dal presidente Asi che abbiamo ospitato nelle precedenti edizioni; ci siamo quindi impegnati ad arricchire il programma e a trasformare la mostra statica, in una sfida a cui parteciperanno 45 auto selezionate, suddivise per categoria".

"C’è stata una ricerca laboriosa per cercare le macchine interessanti e adeguate al livello e ai requisiti richiesti da Asi – ha detto Fabrizio Chimè, vicepresidente dell’Autoclub Storico Pesaro “Serafini“ –. Alla fine abbiamo trovato 45 vetture, provenienti da 18 club di tutta Italia e di 20 fabbriche diverse di auto. In gara ci saranno, ad esempio una Fiat Bertone 1100 (ne hanno prodotte solo 4) e un’Alfa Romeo 2005 Pininfarina del 1949 (che ha delle cromature in più rispetto le altre)".

I premi verranno assegnati in funzione delle 10 categorie previste. A partecipare alla presentazione di "Epoca by night" anche Alberto Paccapelo, presidente di Terra Piloti e Motori: "Diamo il nostro supporto a un evento importante, che dà lustro alla città e alla Regione. E che punta a crescere ogni anno di più".

Luigi Diotalevi