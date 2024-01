Arriva Gazzè e dà la scossa. Genitori e bimbi ballano: "Passata la timidezza?". L’Arena torna a scaldarsi

La mattinata istituzionale è ormai alle spalle, nel pomeriggio il grande palas cambia volto. Resta il grande palco con lo scenario alle spalle che richiama lo slogan "La natura della cultura", ma la gente è più rilassata, pronta a divertirsi con la musica, una delle caratteristiche vincenti di Pesaro. Ci sono tanti giovani, ma anche famiglie con bambini, adulti desiderosi di partecipare, coppie che ascoltano le canzoni di Gazzè mano nella mano. Alberto rincorre Sara sotto il palco, che ha l’argento vivo addosso, poi riesce a prenderla in braccio per farsi fotografare con lei.

"Mia figlia ha due anni e mezzo, ama molto la musica e questo è il suo primo concerto – dice orgoglioso il giovane papà, che vive a Pesaro ma non è originario della nostra città -. Sono un fan di Max Gazzè da diversi anni e non mi volevo perdere l’occasione". Diverse le persone arrivate da fuori città, o che sono tornate appositamente, come Agostina. "Sono di Urbino ma vivo a Bologna, quindi ho unito il piacere di vedere Gazzè alla possibilità di fare un salto a casa – racconta -. Lui mi piace molto, è il quarto concerto a cui assisto e sarei venuta anche se fosse stato a pagamento, ma ovviamente ho apprezzato il fatto che fosse gratuito. Una bella iniziativa davvero e la programmazione di altri eventi che seguirà da qui in poi, in questo anno di Pesaro capitale italiana della cultura, spero che aiuti anche il nostro entroterra a farsi conoscere di più. E’ vero che Urbino è una realtà particolare che ha già saputo farsi apprezzare, ma il circondario avrebbe bisogno di una spinta".

Seduto in prima fila c’è Diego, in compagnia di un amico: "Sono un grande fan di Gazzè, è uno dei miei artisti preferiti e questo per me è il sesto concerto – dice -. Avere un suo concerto gratuito nella mia città è davvero tanta roba. Una giornata speciale per Pesaro, in mattinata ho seguito l’inaugurazione con il presidente Mattarella in televisione".

"Sono davvero contenta – dice Paola, arrivata al palas con un’amica – è stato organizzato un bell’evento al quale mi faceva piacere partecipare, resterò anche per l’esibizione di Mirko Casadei facendo serata qui". Gazzè suona per un’ora buona, in formazione acustica: comincia alle 17.20, poco oltre l’orario stabilito delle 17. Parte con un trittico dei suoi successi più conosciuti: apre con "Vento d’estate" e poi spara subito "Il timido ubriaco" e "Il solito sesso". Scherza amabilmente col pubblico, ancora seduto e composto: "Vi è passata la timidezza?" chiede alludendo al titolo della sua canzone. Il concerto prende quota, la gente non ci sta più a restare seduta, comincia a ballare prima in fondo alla platea poi quando arrivano "Sotto casa" e "Una musica può fare" invade l’area sotto il palco per cercare il contatto col cantautore, che gradisce, sorride e invita la gente a cantare insieme a lui.

Gli accenti sono i più disparati, ma si sentono soprattutto cadenze regionali, in molti sono arrivati dalla provincia di Ancona. Oltre 3.500 persone per un’esibizione elegante e raffinata, che richiama quella di Colapesce e Di Martino della notte di Capodanno in piazza. Se questo è lo stile che Pesaro vuole proporre per questo anno magico, beh, c’è da dire che la formula sembra azzeccata.