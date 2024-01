Arriva il documentario sull’epopea della "Pica"

Una epopea industriale e cioè quella della laterizi Pica è diventato un documentario. Che qualcuno accoppia, per lungimiranza dei protagonisti, a quella della Olivetti.

Dopo mesi di ricerche e di testimonianze questo lavoro che è stato finanziato dalla Cgil è arrivato a conclusione. L’opera è firmata da una regista molto stimata nel mondo romano come Federica Petruccioli ma dietro le quinte ha lavorato tanto anche una collega di Canale 5, Claudia Marchionni, che i giorni più belli di questa grande fabbrica li ha vissuti in prima persona quando era ancora bambina. Il documentario verrà presentato i n prima assoluta il 30 di questo mese con inizio alle 18,45 al cinema Loreto con ingresso libero.

La Pica, acronimo che sta per Pierangeli e Cangiotti, nei tempi della ricostruzione era diventato un colosso nel suo settore e aveva superato i 60 miliardi di lire di fatturato con oltre seicento dipendenti. L’area della Pica sulla Montelabbatesae, non tanto distante dal casello autostradale, è stata poche settimane al centro di un’asta per la cessione dei 15 ettari di terreno.

Dai mattoni si passerà ai frigoriferi attraverso la IndelB di Antonio Berloni, e anche a componenti di auto di lusso attraverso la Str di Strappazini. Una rinascita industriale per questo sito che ha segnato la vita e la storia di tantissime famiglie pesaresi.