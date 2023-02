In questi giorni si sente spesso parlare di Fantasanremo, un modo divertente e alternativo per seguire il Festival. La Pro Loco Urbino ha creato una lega (un sotto-torneo) dal nome ‘URBINO’ pensata per vedere chi tra i concittadini costruirà la miglior squadra di cinque cantanti in gara. Per partecipare (il Fantasanremo è gratuito) basta accedere al sito fantasanremo.com entro il 6 febbraio, creare la propria squadra base e poi iscriversi alla lega della Pro Loco e creare una seconda squadra (uguale o diversa) anche in questa lega. A quel punto basterà attendere le cinque serate e il punteggio si aggiornerà automaticamente sul sito, a seconda della classifica della kermesse e di alcuni divertenti bonus e malus. Domenica 12 febbraio la Pro Loco assegnerà alle prime tre squadre classificate un premio simbolico; per rimanere aggiornati, vedere la pagina facebook Pro Loco Urbino.

