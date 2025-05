Arriva il Festival delle Danze Popolari. Allegria e bella musica

Fervono i preparativi per la nona edizione del Festival Internazionale delle Danze Popolari che si terrà in riva al Metauro nel prossimo weekend. Gruppi di danzatori da tutta Italia si preparano a convergere su Sant’Angelo in Vado per un appuntamento che ormai è un grande classico. La serata di sabato vedrà la sala polivalente diventare una vera e propria sala da ballo, grazie all’accompagnamento di Graziano Band & Carmen, e con le esibizioni de Le Sirene Danzanti dal Centro Danza di Rimini.

Domenica poi, dalle 9 e per tutta la giornata, il palco in piazza Umberto I si animerà con atelier di danza e workshops, che coinvolgeranno anche il pubblico. Si comincia con il tradizionale gioco della morra per continuare con il corteo dei gruppi coi loro tipici costumi per poi vedere alternarsi sul palco il Gruppo Folkloristico Pavullese, la locale banda musicale Santa Cecilia, l’atelier di danza Fermento Etnico, Il Gruppo Folk Vadese e i piccoli danzatori, Passi di Danza, Il Gruppo folk di saltarello marchigiano Trallallero e Quelli delle Danze popolari di Urbino.

Ad arricchire il tutto la presenza di food truck e vari espositori, tra cui gli strumenti del maestro liutaio Matteo Giuliboni, per offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente.

"Il nostro comune diventa il palcoscenico di un vivace intreccio di tradizioni, stili e colori – spiegano gli organizzatori – ospitando gruppi di danza folkloristica provenienti da diverse regioni italiane e dando spazio a sonorità che vanno al di là del confine nazionale. Il festival è molto più di un semplice spettacolo: è un autentico viaggio tra le culture e la nostra tradizione. Gli stili di ballo diventano il manifesto delle radici di ogni gruppo partecipante, trasformando il festival in un’occasione di scoperta e arricchimento personale e collettivo".

Andrea Angelini