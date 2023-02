Arriva il festival sulla geopolitica

Era il 24 febbraio: è trascorso un anno dall’invasione dell’Ucraina, analisti, politici e le firme di "Domani" e del suo mensile dedicato all’attualità, si danno appuntamento, da venerdì 24 a domenica 26 febbraio al Teatro Sperimentale per lanciare "Idee per capire dove va il mondo". "Felici di ospitare "‘Scenari’ – ha esordito il sindaco Ricci – il primo festival dedicato all’inserto di geopolitica di Domani. Un evento che cade nel primo anniversario della tremenda guerra che ha colpito il cuore dell’Europa. Una tragedia che ha riaperto una discussione e un approfondimento popolare su questioni geopolitiche fondamentali per il futuro di ognuno di noi. Ringrazio Marco Miana di Mismaonda, promotore organizzativo dell’evento che ha creato il legame tra il Comune di Pesaro e la redazione di Domani diretto da Stefano Feltri. Questo appuntamento si inserisce nel crescendo rossiniano che ci porterà alla Capitale italiana della Cultura 2024. La politica che l’Amministrazione sta portando avanti da anni è quella di destagionalizzare la programmazione degli eventi, per attrarre turisti anche durante l’inverno".

Sarà una tre giorni che porterà in città il dibattito e l’approfondimento dei temi di geopolitica. "Un anno dopo l’invasione dell’Ucraina – dice Stefano Feltri, direttore di Domani – il mondo è diventato estremamente complicato. Insieme ai nostri giornalisti cerchiamo di spiegarlo e analizzarlo attraverso il mensile di geopolitica Scenari".

Ad aprire il festival, venerdì 24, alle 17.45, sarà il dialogo tra il sindaco Ricci e il direttore Feltri e, a seguire (ore 19), lo spettacolo "Con voce di popolo. Dialoghi e canzoni dalla piccola patria alla patria attuale" del polistrumentista e scrittore Massimo Zamboni (biglietto di cortesia a 3 euro, info biglietteria Teatro Sperimentale, Tipico.tips e Vivaticket).

Sono intervenuti, in collegamento, anche Mattia Ferraresi, caporedattore di Domani e curatore dell’inserto e Gilberto Santini, direttore di Amat. L’evento ha diverse collaborazioni tra cui l’Università di Urbino: "Coinvolta in questa bella iniziativa – chiosa il rettore Giorgio Calcagnini – grazie all’interazione instaurata tra i colleghi dell’Ateneo e le firme del quotidiano che si rivolge ai giovani, target al centro della nostra attività. Il Festival guarda a loro e offre l’occasione di partecipare a dibattiti su argomenti internazionali".

Sabato 25 gli appuntamenti avranno inizio alle 9.30, quando sul palco dello Sperimentale saliranno il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, la commissaria europea Vera Jourova, europarlamentari e deputati; domenica 26 il programma riprenderà, dalle 9.30, con Michelangelo Cocco, sinologo di riferimento di Scenari; con Gabriele Falciasecca, cultore della geopolitica e genius loci pesarese e tanti altri. Gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. l. d.