Arriva il Festival Suono Futuro ispirato al tema delle Liberazioni

Una tra giorni (11 - 13 settembre) tra musica contemporanea, memoria e innovazione: questo è il Festival Suono Futuro alla sua prima edizione, ideato da Roberta Pandolfi, dal fisarmonicista Raffaele Damen e dal compositore Danilo Comitini e promosso da Orchestra Olimpia, di cui Pandolfi è direttore artistico.

Il luogo che ospita il Festival è l’ex lanificio Carotti, esempio di archeologia industriale che diventa fucina di suoni, visioni e nuove libertà espressive. Il festival si pone come nuovo punto di riferimento nel panorama nazionale per la sua capacità di intrecciare ricerca musicale, valore simbolico dei luoghi e riflessione sul presente. Sotto il segno del tema Liberazioni si esibiranno artisti di spicco della scena contemporanea, invitati per il loro linguaggio personale e innovativo. Nell’80° anniversario della Liberazione, il festival rende omaggio anche alle donne partigiane.

L’inaugurazione sarà giovedì 11 settembre (ore 21) con il concerto del pianista italo-olandese Erik Bertsch che proporrà un programma che comprende il brano Transcendental Étude di Liza Lim (2022) in prima esecuzione italiana. "Ho scritto questo brano – scrive Lim – come gesto di solidarietà verso le donne e le ragazze in Iran che, dal 2022, guidano il movimento Donna, Vita, Libertà".

Venerdì 12 settembre (ore 21) la percussionista Viviana Garbetta si esibirà insieme a Pamela Olivieri, voce recitante, in un programma che prevede la prima esecuzione assoluta di Invisibili, melologo per voce e percussioni di Maria Placido, commissionato da “Suono Futuro“. Il brano dà voce a quelle partigiane che hanno agito nell’ombra, senza clamore, ma che hanno rischiato la vita e condotto azioni decisive.

Sabato 13 settembre (ore 21) il festival si chiuderà con Claudio Jacomucci, pluripremiato fisarmonicista che ha in carnet esibizioni in tutto il mondo. Il programma si apre con Le Città Invisibili (2021), suite ispirata all’omonimo capolavoro di Italo Calvino e prosegue con Skywave (2024) di Jacomucci, composizione che trae ispirazione dalla propagazione delle onde radio e dall’universo sonoro dell’etere ed è un omaggio a Guglielmo Marconi.

Chiude la serata Fischia il vento, brano per fisarmonica, voce e suoni registrati, scritto appositamente per Suono Futuro e ispirato al celebre canto partigiano. Biglietti da 5 a 10 euro, disponibili sul circuito www.liveticket.it e al botteghino del Lanificio nei giorni di spettacolo dalle ore 17.

Maria Rita Tonti