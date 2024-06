Arriva il liscio con l’orchestra di Daniela Cavanna

Terzo appuntamento con i “Concerti del lunedì“: domani alle ore 21 alla Palla di Pomodoro, in piazzale della Libertà esibizione dell’Orchestra di Daniela Cavanna (foto). "Si tratta di uno degli appuntamenti più partecipati dell’offerta estiva di Pesaro – afferma il direttore artistico Fabio Bargnesi – con la partecipazione delle migliori e più note orchestre italiane. E non solo di liscio, ascolteremo tutti i generi musicali facendo ballare anche i giovani. I “Concerti del lunedì“ sono ormai punto di riferimento per residenti e turisti, ma anche per le Orchestre che quasi fanno a gara per partecipare all’appuntamento di Pesaro". L’orchestra di Daniela Cavanna è composta da un gruppo di musicisti appassionati, guidati dalla grinta e dalla determinazione della giovane donna che ne è la fondatrice e direttrice.

l. d.