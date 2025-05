Arriva il Motogiro, Pesaro capolinea. La città invasa da centauri e turisti

Il filo conduttore sono le corse e i piloti. Perchè il ternano Paolo Pileri vinse il mondiale in sella ad una Morbidelli. Perché uno dei partecipanti al Motogiro che viene da sempre organizzato dal club di Terni, "è un californiano che arriva con la sua MotoB ma l’iscrizione non la fa al sodalizio umbro ma al nostro per coerenza tra moto e città di fabbricazione", dice Paolo Marchinelli del l motoclub Benelli.

E per i 100 anni di questa manifestazione "che può essere paragonata alle Mille Miglia per le auto", la città scelta per la partenza ed anche per l’ultima tappa, quella del ritorno, sarà Pesaro: i partecipanti inizieranno ad affluire tra sabato e domenica. Partenza lunedì per una Panoramica, quindi salto in Romagna con passaggio al ‘santuario’ di Tavullia. Quindi rientro a Pesaro.

Non sono solo vecchie signore delle due ruote che rombano, perché questa manifestazione porterà dietro, oltre ai 120 corridori, molti dall’estero, con amici e parenti. Poi c’è tutta la macchina dell’organizzazione che è composta anche di tre camion con meccanici, per non perdere qualcuno dietro una curva col motore in panne. Anche un medico. Perché sopra le moto ci sarà la meglio gioventù, ma di una volta. Tirando le somme 250-300 persone, in un mese, quello di maggio, che turististicamente è debole.

Ritrovo domenica 18, poi Prima tappa con partenza dalla Palla di Pomodoro lunedì 19; rientro a Pesaro con sosta al motoclub Benelli. Quinsi i giorno seguente partenza verso Terni con giro in Umbria; giorno successivo nella città umbra di festeggeranno i 100 anni di vita del solidalizio cittadino. Partenza il giorno successivo per San Benedetto del Tronto. Infine la quinta tappa che da San Benedetto risalirà verso Pesaro dove i ‘motogirini’ arriveranno a Baia Flaminia intorno alle 16 e 30 con gran finale in piazza del Popolo. Il presidente del motoclub ternano, intitolato a Liberati e Pileri, Massimo Mansueti dice: "La scelta di Pesaro come sede di partenza e di arrivo è stata effettuata perché la città rappresenta per il motociclismo mondiale una storia importante". Il sindaco Andrea Biancani con l’assessore Della Dora, rilanciano: "Siamo orgogliosi di ospitare questa edizione speciale del Motogiro che festeggia i 100 anni e rende omaggio alla nostra Benelli. Una manifestazione che unisce territori passioni e culture e per noi è un onore essere punto di partenza e di arrivo".

Al motoclub Benelli quando si parla di Motogiro è come aprire la Bibbia perché Paolo Marchinelli ricorda le imprese di Tartarini e di Campanelli in sella alla Leoncino "che con queste vittorie in una manifestazione così importante permisero alla Benelli di tornare sul mercato nel primo dopoguerra con il modello più importante della sua storia". Marchinelli ricorda poi anche la MotoB che nel 1955 piazzò ai primi 5 posti le sue moto. Nell’organizzazione anche Terra di Piloti e Motori guidata da Alberto Paccapelo che dice che "i partecipanti avranno modo di immegersi in un mondo fantastico, fatto di natura, passione, enogastronomia, cultura e paesaggi". Il supporto arriva anche da Confesercenti che con Davide Ippaso che dice "non potevamo non sostenere che fa sistema e che promuove il nostro territorio".

Per l’arrivo dei motociclisti sarà rivista la viabilità: domenica e lunedì e sabato 24 maggio. Divieto di sosta dalle 8 alle 12 del 20 in viale della Repubblica, nel tratto di viale Battisti e viale Trieste con rimozione dei veicoli non autorizzati. Prestare la massima attenzione alla segnaletica. I divieti non riguarderanno solo la zona mare compresso il parcheggio di Villa Marina ma anche l’area di Baia Flaminia.

