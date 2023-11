Arriva il refrigeratore per sprecare meno e dare cibo ai bisognosi

E’ stato presentato nella sala consiliare del Comune di Acqualagna il progetto "Ri.du.ci" di sensibilizzazione, riduzione dello spreco alimentare e sostegno ai nuclei familiari in difficoltà. Inaugurato anche il mezzo refrigerato acquistato grazie alla progettazione approvata dalla Regione, settore fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere. Presenti, oltre ai sindaci dei Comuni di progetto, l’assessore regione Marche Stefano Aguzzi. "Riduci" (RIspetta, Dona, riusa, ricicla) è stato candidato a finanziamento dal Comune di Cagli in qualità di capofila del progetto e dai comuni di Acqualagna, Frontone e Serra Sant’Abbondio insieme alle associazioni di volontariato e cooperative sociali del territorio: Caritas interparrocchiale di Cagli, Croce Rossa Italiana Comitato di Cagli, Pro Loco di Acqualagna, Pro Loco Passo del Furlo, Pro Loco Frontone, Cooperativa Sociale di Comunità La Macina Terre Alte, Cooperativa Sociale La Macina Scpa Onlus Runts. "Un progetto tutto finanziato dalla Regione che permetterà ai Comuni di Cagli, Acqualagna, Frontone e Serra Sant’Abbondio di dotarsi di un furgoncino refrigerato adatto al trasporto dei cibi – ha sottolineato il sindaco Luca Lisi – e agli operatori delle associazioni di volontariato di formarsi per trattare correttamente gli alimenti. Abbiamo deciso di riconoscere alle attività commerciali una riduzione dal 10% al 20% sulla Tari per incentivare le attività dei Comuni ad inserire nel circuito del progetto questi alimenti, ha concluso Lisi.

am.pi.