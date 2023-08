Arriva il sindaco dei piccoli Pino Insegno Quattro giorni per tornare bambini

Torna a Bellocchi di Fano la manifestazione dedicata ai bambini e alle bambine, da giovedì a domenica. Per i quattro giorni della XIX edizione sarà sindaco Pino Insegno (foto), protagonista dell’appuntamento inaugurale, giovedì alle 21.15. Altro spettacolo di punta venerdì 18 alle 21.15, per la serata con il giornalista Luca Pagliari. In tutti e 4 i giorni non mancheranno i laboratori creativi, ludici o di falegnameria didattica; lo spazio per i giochi di ruolo e da tavolo; gli spettacoli di teatro, musica dal vivo e danza. Oppure la ludoteca itinerante. Inoltre attenzione ai temi dell’ambiente, che vanno a braccetto con il buon mangiare nello Spazio Slurp. Infine, la Balena lunga 11 metri, la Casa della fata Turchina, il Campo dei miracoli, Lucignolo, il Parco di Mangiafuoco.