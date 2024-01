Arriva il taxi sociale gratuito, aiuterà i soggetti fragili

In riva al Metauro si presenta il taxi sociale (foto), un nuovo servizio gratuito per i vadesi in difficoltà, servizio che prnderà il via da febbraio.

Un "passaggio" utile per raggiungere strutture sanitarie, banca o posta, strutture per la riabilitazione ma anche altri luoghi dove è possibile la socializzazione.

"L’amministrazione ha fortemente voluto questo servizio -dice l’assessore ai servizi sociali Ezio Piai -. La sua realizzazione è stata possibile grazie all’impegno messo in campo dal locale Comitato Croce rossa italiana e ai finanziamenti assegnati al progetto dall’Ats 4".

"Per situazioni particolari, valutate di volta in volta dai Servizi Sociali del Comune – aggiunge l’assessore – possono essere effettuati anche trasporti per altre motivazioni".

Date le difficoltà croniche che persistono del trasporto pubblico nelle aree interne il servizio potrà essere particolarmente utile e potranno usufruirne anziani ultrasettantenni che non hanno famigliari o amici che possano accompagnarli nei luoghi desiderati, disabili e soggetti con temporanea riduzione delle capacità motorie o con invalidità momentanea o permanente che comprometta la possibilità di guidare.

Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Andrea Angelini