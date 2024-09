Arriva il ’teatro’ Biosfera. La piazza cambia volto . Debutto con i più piccoli

Nuovo allestimento in piazza del Popolo: la Biosfera avrà un palco teatro e sarà presentato venerdì, in occasione della ½ Notte Bianca dei Bambini. "Un palco eventi che ci accompagnerà per l’ultima parte dell’estate e in autunno, che per la prima volta sarà posizionato vicino al palazzo delle Poste – spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla cultura Daniele Vimini, che danno appuntamento al pubblico venerdì alle 19.30 per presentare il nuovo ’teatro’ a cielo aperto – con una platea in grado di ospitare al momento circa 200 persone, che abbraccia la fontana e valorizza la Biosfera, l’installazione realizzata dalla Casa delle Tecnologie Emergenti per Pesaro 2024, che si arricchirà con una nuova programmazione".Dunque saranno contenuti inediti e interattivi, che verranno presentati ai cittadini e turisti durante una serata dedicata al simbolo della Capitale italiana della cultura 2024: "Vi aspettiamo mercoledì 4 settembre, alle 21, in piazza del Popolo, per scoprirli insieme. Sarà un bel momento di festa per tutta la città", concludono.

Intanto mancano poche ore per quello che è un evento simbolo dell’ultima coda di estate pesarese, ovvero la 14esima ½ Notte Bianca dei Bambini che animerà la città dalle 18 alla mezzanotte di venerdì e sabato ad ingresso libero.

In attesa dell’evento, i piccoli della città stanno prenotando (sul sito CoccoleSonore.it) i circa mille zainetti brandizzati con all’interno disegni da colorare e colori che saranno distribuiti gratuitamente (e fino a esaurimento scorte), dalle 18 alle 23, allo ’Sparvy Point’ di piazza del Popolo, luogo dove trovare anche il programma dell’evento. Tra le informazioni utili, ogni sera, dalle 18.30 alle 23, le famiglie potranno usufruire dell’’Area baby pit stop’, il punto Unicef in via Mazzolari, per fare un comodo cambio pannolino o per allattare prima di scatenarsi con il programma dell’evento. Programma che vedrà, sul palco di piazza del Popolo tanti personaggi: ci saranno Sparvy (mascotte ufficiale) e Whiskey Ragnetto & i suoi amici (di Coccolone Sonore); ci saranno anche Tarta, Stellina e Ippo (mascotte di Alpitour) che faranno animazione e babydance. Il palco accoglierà anche il ’Magic Castle’ del Comune di Gradara e il ’Castello Magico’ del Comune di Tavullia. Musica e divertimento con il ’Maestro Ema con la Magia della musica’ e con ’Renato lo Scienziato e Prof. Luca’ di Dna Coccole Sonore. Il programma completo su comune.pesaro.pu.it/mezzanotte-bianca-dei-bambini/programma/.

