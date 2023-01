"Arriva il treno dei tedeschi ma bypassa Fano"

"Sarà un caso ma la provincia di Pesaro sarà ancora penalizzata da una scelta ferroviaria. Nel treno estivo previsto da Austria e Germania per la Riviera Adriatica non ci saranno fermate a Fano, riferimento della consolare Flaminia e collegamento verso il Tirreno, né tantomeno Marotta con le sue spiagge. Soltanto Ancona. Speriamo di non trovarci – sottolineano polemicamente con la Regione amministratori e dirigenti del partito socialista – di fronte a un altro ’treno perso’ che isolerebbe la nostra provincia rispetto quei mercati turistici storici per la nostra costa. In qualità di amministratori e come Federazione provinciale del Partito socialista, chiediamo al Presidente della Regione Marche Acquaroli di attivarsi subito con Trenitalia e Öbb per inserire tra le tappe, le mete del litorale pesarese". Il documento porta la firma del segretario provinciale e assessore a Pesaro Riccardo Pozzi, del sindaco di Fano Massimo Seri, dell’assessore al Turismo di Fano Etienn Lucarelli. Poi di Mirco Pagnetti, consigliere comunale di Fano e Anteo Bonacorsi, consigliere comunale Mondolfo.

Il Nightjet è il treno notturno delle ferrovie austriache che dal 10 giugno al 30 settembre collegherà Vienna, Monaco e Salisburgo con la riviera Adriatica. Oltre alle fermate a Rimini, Riccione e Cattolica la linea prevede come fermate anche Pesaro e Ancona. Durante gli scorsi giorni è stato annunciato che, dal prossimo cambio orario ferroviario del 10 giugno, sarà attivo un collegamento su ferro Nightjet di Öbb, che offrirà una connessione stagionale da Monaco di Baviera, Salisburgo e Vienna con la costa Adriatica italiana sino ad Ancona nell’estate 2023, con fermate intermedie a Rimini, Riccione e Cattolica. Il treno vedrà la partenza attorno all’orario di cena e l’arrivo ad Ancona per la primissima mattinata.

Il NJ 40233 andrà da Vienna via BruckMur, Klagenfurt, Tarvisio, Bologna, Rimini, Riccione, Cattolica e Pesaro fino ad Ancona. Invece il NJ 295 andrà da Monaco via Salisburgo e da Villach insieme al NJ 40233 sempre per Ancona. Gli orari di ritorno prevedono la partenza da Ancona alle 21.15. E quindi per tutta l’estate i pesaresi potrebbero sfruttare la linea che prevede cuccette per vacanze in Germania e Austria. Una bella notizia per gli operatori turistici che potranno ospitare centinaia di visitatori in arrivo direttamente dalla Germania e dall’Austria con treni dedicati e giornalieri. "Mentre nel riminese è prevista una sosta ogni 10 chilometri, la nostra Provincia – scrivono gli amministratori locali del Psi – pare letteralmente ’saltata’, dimenticata". A dire il vero la nota informativa della ferrovie austriache prevede espressamente una fermata su Pesaro e quindi l’esclusione non riguarderebbe tutta la provincia ma solamente gli scali di Fano e Marotta. "Speriamo di non trovarci – concludono – di fronte a un altro ’treno perso’ che isolerebbe la nostra provincia rispetto a mercati turistici storici per la nostra costa".

l.lu.