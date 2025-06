Arriva il viale versione risparmio: "Per l’arredo 40mila euro in meno"

La storia del buon padre di famiglia che non butta via, ma cerca di riciclare per risparmiare non piace all’assessore Francesca Frenquellucci: "No, per carità non parliamo di riciclo è una parola che vogliamo usare", dice inaugurando il nuovo arredo di viale Trieste, lato nord, e cioè quel tratto che diventa zona a traffico limitato. Per capire l’effetto che fa il cielo tappezzato di lucine, tutto rimandato al tramonto.

Non piace riciclo, ma il nuovo arredo – fioriere rettangolari e quadrate – qualche commento positivo lo ha strappato ai passanti, durante l’inaugurazione di ieri alle 17: "Almeno hanno tolto quelle aiuole-gimkana con spigoli vivi dello scorso anno dove si sono fatte male delle persone", è stato il commento.

Dopo sono arrivati i ‘ricami’ sul nuovo ordine del viale con gli stalli per i locali "ed anche una zona dedicata all’arte dove verranno organizzate delle esposizioni". Insomma non solo aperitivi, pizze e via dicendo. L’altro lato positivo? "E’ che rispetto allo scorso anno abbiamo risparmiato anche 40mila euro. La volontà è stata quella di ottimizzare le risorse con il materiale già a disposizione dell’Amministrazione. Inoltre, per le fioriere, abbiamo optato per una selezione di piante resistenti non fiorite, con una gestione sostenibile che richiede una bassa quantità d’acqua. Un progetto che, in totale, ci ha fatto risparmiare molti soldi rispetto allo scorso anno", ha continuato l’assessora.

Lungo il viale anche due portali "che si coniugano bene con i mercatini e gli spazi d’arte in via Trieste, in corrispondenza dell’incrocio con viale Pola che verranno arredati, per parte dell’estate, con opere d’arte realizzate dagli studenti degli Liceo Mengaroni" ha aggiunto la Frenquellucci. Che poi, parlando sempre degli arredi, ha aggiunto: "Dovranno arrivare anche 4 panchine che sono state ispirate ad un libro aperto e che avranno come tema la cultura, la musica, le biciclette e piloti e motori con una versione ‘bonsai’ del cascone di Valentino Rossi".

E il sindaco Andrea Biancani? Qualcuno la butta sullo scherzoso: "Sta facendo benzina alla Vespa...". Ma in realtà il primo cittadino si fa sentire: "Non abbiamo avuto nessun problema con gli albergatori del lato nord del viale. Nessuno ha protestato. Anzi a dire il vero qualche telefonata è arrivata per dire che il viale senza auto è diventato un campo di calcio per i ragazzini. Ma la navetta che parte da domani la faremo passare anche lungo viale Trieste e questo dovrebbe interrompere le... partite di calcio".

E con i cantieri che lavorano accanto agli hotel facendo fuggire i clienti? "Ho dato incarico all’assessore Sara Mengucci di mettere mano a questo problema perché vorremmo arrivare, attraverso un’ordinanza, che non è oggi per domani, a conciliare nella maniera migliore sia l’attività degli albergatori sia quella delle imprese che stanno lavorando".