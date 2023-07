Arriva in bici e tenta il furto nel capannone, ma gli va male: arrestato

Va a fare un furto con la sua bici nel capannone dei camper, ma quando scatta l’allarme, lascia lì la sua e fugge con una che trova sul posto. Non ha fatto però che pochi metri. I vigilantes lo hanno raggiunto subito e fermato. Poi sono arrivati i carabinieri a fargli scattare le manette ai polsi. E’ successo l’altra notte a Montelabbate. E l’autore di quel colpo non riuscito è un 38enne di Urbino, che ha alle spalle già diversi precedenti dello stesso tipo. Ieri è finito davanti al giudice per la direttissima. Dopo la convalida dell’arresto, l’imputato ha negato di aver commesso il furto e non ha dato spiegazioni comprensibili del suo gesto. Ha detto che conosce il proprietario del capannone e che suo zio era un socio. Il giudice gli ha imposto anche l’obbligo di dimora a Urbino. Il suo legale, l’avvocato Stefano Vichi ha chiesto un termine a difesa. Il processo è stato rinviato a settembre.

Era all’incirca mezzanotte e mezza, quando il 38enne è arrivato in sella alla sua bici davanti a quel capannone a Montelabbate dove vengono tenuti e riparati i camper. Secondo la ricostruzionde dei militari, l’urbinate avrebbe forzato la porta con un cacciavite, ma appena è riuscito a mettere un piede dentro è suonato l’allarme. Nello stesso tempo, ha visto avvicinarsi i lampeggianti blu dell’auto dei vigilantes. Così, ha afferrato una bici pieghevole che era nel capannone e si è dato alla fuga. Sul luogo della malefatta, ha però abbandonato la sua due pedali. ha tentato di seminare le guardie giurate, ma gli è andata male. Lo hanno raggiunto e identificato. Poi hanno allertato i carabinieri che una volta sul posto hanno arrestato il 38enne per furto aggravato. L’imputato ha aggiunto di non aver forzato la porta ma di essere entrato dalla finestra. Versione opposta dal proprietario che ha detto che la porta è stata rotta.

e. ros.