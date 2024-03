Arriva la corsa. Cambia la viabilità

Arriva lo sport e cambia la viabilità. Infatti come fanno sapere dal Comune di Urbino, martedì 19 marzo, una tappa della gara ciclistica ‘Coppi e Bartali’ transiterà in provincia di Pesaro e Urbino, toccando vari Comuni del territorio e dell’entroterra. Nello specifico, per i Comuni di Montecalvo in Foglia (nella frazione di Borgo Massano), Urbino e Petriano, dalle ore 14 alle 16, alcune strade saranno chiuse 15 minuti prima del passaggio dei ciclisti e per circa 15 minuti durante il passaggio della gara. Subito dopo il passaggio della competizione, di tratto in tratto, le strade saranno riaperte. Per maggiori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare i canali del Comune di Urbino, delle aree interessate o della gara.

fra. pier.