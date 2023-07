Arriva la gru, si comincia a demolire il liceo

"Partiranno in questi giorni i lavori di demolizione dell’edificio che ospitava il liceo classico Raffaello". Ad annunciarlo è l’architetto Maurizio Bartoli, responsabile del servizio edilizia scolastica della Provincia di Pesaro e Urbino. "Se ripenso al 2019, quando è arrivata la dichiarazione di non idoneità statica dell’edificio, mi tornano i brividi. Sono stati momenti terribili per il nostro ufficio, ma oggi dopo quasi quattro anni finalmente possiamo fare un sospiro di sollievo. Le attese erano e sono tante, anche perché si tratta di un progetto molto complesso; poi l’arrivo del contributo, il bando per il progetto, l’aumento dei prezzi e un cofinanziamento della Provincia, insomma ci sono stati momenti di sconforto. Ma ora finalmente partiamo: la prima cosa sarà il montaggio di una imponente gru per iniziare la demolizione". L’abbattimento verrà effettuato per la maggior parte prima dell’inizio della scuola: il grosso dei lavori dovrebbero svolgersi nel mese di agosto, senza periodi di pausa da parte della ditta. "Ci sarà sicuramente un po’ di disagio per il circondario – prosegue Bartoli – a causa dei rumori e del traffico di camion coi calcinacci, ma durerà circa un paio di mesi. Poi, la ditta subappaltatrice che si occupa della demolizione lascerà posto a quella che inizierà la costruzione della nuova scuola. La fine di tutti i lavori? Spero entro il 2024, ma ovviamente è presto per dirlo con certezza". L’architetto Bartoli fa luce anche sullo sgombero dal materiale interno, in questi giorni accatastato in enormi ammassi fuori dalla scuola: "È da oltre un anno che stiamo lavorando allo sgombero delle vecchie attrezzature. Il preside Piccari, anche con i preposti funzionari della soprintendenza, ha lavorato intensamente per portare via innanzitutto il materiale cartaceo e storico. Poi è stato recuperato il materiale didattico che potrà essere utilizzato. Ciò che era rimasto ed è uscito recentemente erano i residui dei residui, che abbiamo diviso per tipologia (ferro, legno, elettronica) e che Marche Multiservizi dovrà venire a ritirare". Ma i cantieri futuri non sono finiti: è di questi giorni l’approvazione da parte della Provincia di due finanziamenti (giunti dal Fondo opere indifferibili del Ministero dell’Economia) rispettivamente da 551mila euro per la nuova palestra del liceo Laurana e di 515mila euro per quella del nuovo liceo Raffaello. Continua Bartoli: "Le due palestre sono entrambe in fase di progettazione esecutiva: stiamo per fare le indagini geologiche e i progetti dovrebbero essere pronti entro agosto, per procedere con l’appalto entro settembre. Quella del futuro Raffaello sarà in una zona verde a valle della scuola, e si andrà ad aggiungere alla nuova scuola erigenda, all’interno della quale non è prevista. La palestra del Laurana invece, che non ne ha mai avuta una fin dalla sua erezione, sorgerà di fronte all’ingresso della scuola, sbancando la scarpata sotto l’istituto tecnico". Ambedue le palestre saranno fruibili anche per attività extrascolastiche, essendo indipendenti dal corpo di fabbrica delle scuole. Giovanni Volponi