Arriva la Mba Christmas Cup: partite tra Urbino e Fermignano

La Mba Christmas Cup, torneo di basket giovanile organizzato dalla Metauro basket Academy, arriva a Urbino per la prima volta, in occasione della terza edizione. La competizione si dividerà tra la città ducale e Fermignano, dal 27 al 29 dicembre, con partite al PalaCarneroli e al Palazzetto dello sport di via Martin Luther King. Otto le squadre Under 13 che scenderanno in campo, provenienti da quattro regioni: "Avremo partecipanti da Fabriano, Firenze, Fano, Roseto degli Abruzzi, Acqualagna, Osimo e Gubbio, oltre a noi – spiega Gabriele Giordani, responsabile della Metauro basket academy –. Il torneo partì nel 2021, da Fossombrone, realtà che la nostra società racchiude. Poi, siccome da due anni abbiamo aperto un centro anche a Urbino, abbiamo deciso di portarlo qui e il Comune ci ha concesso il patrocinio e il palazzetto. Disputeremo due gironi, poi ci saranno quarti, semifinali e finali, con metà partite a Urbino e metà a Fermignano, in due sessioni: 9,30-11,30 e 15,30-17,30. Abbiamo scelto un momento dell’anno non semplice, perché nello stesso periodo a Pesaro c’è il “Ciao Rudy“, che richiama tante squadre, ma abbiamo sempre avuto una bella risposta. Inoltre, c’è sinergia col territorio: grazie a due convenzioni, i club di Roseto, Firenze e Gubbio dormiranno a Urbino, al Residence dei Duchi, e poi mangeremo al ristorante Mascaron di Fermignano".

La Mba è una società nata dalla fusione delle squadre di Fossombrone e Fermignano, che spazia da Tavernelle, dove ha un centro di minibasket, a Urbino, ma punta a unire la vallata in una sola realtà di basket giovanile, maschile e femminile: "Da quest’anno collaboriamo anche con Acqualagna e stiamo parlando con Cagli, Sant’Angelo e Urbania – spiega Giordani –. Però vogliamo allargarci ancora, creando un’Academy unica, che vada da Fano all’entroterra".

n. p.