Arriva la multinazionale Lvd già presente a Canavaccio con la Compac, che ora si allarga

La Lvd, multinazionale con sede in Belgio con fatturato da 225milioni di euro nel 2022 e una previsione per il 2023 che supera i 250milioni, intende espandersi nel nostro territorio. Dove è già presente con la Compac a Canavaccio, unica loro divisione in Italia di movimentazione industriale e automatismi, con un fatturato che supera gli 8 milioni di euro. Le tre famiglie che reggono l’azienda avevano manifestato la volontà di investire in Italia e, grazie alla presenza della Compac e con l’intermediazione dell’onorevole Antonio Baldelli, come referente politico del territorio, sono stati riuniti attorno ad un tavolo i vertici dell’azienda e i responsabili delle attività sugli investimenti esteri di Invitalia, agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa.

Nell’occasione si è parlato della fattibilità di investimenti da parte di Lvd in Italia, in particolare nel territorio della Marche dove è già insediata la Compac, a Canavaccio di Urbino. Le premesse sono buone: già questo sito è in via di espansione, sono stati acquisiti altri 3 mila metri quadri a fianco all’attuale insediamento. Lvd ha mostrato interesse a portare la sua produzione in aree del pesarese, dell’anconetano ed anche a Frontone. "Si è presentata questa opportunità di poter svolgere la funzione di facilitatore per quello che potrebbe diventare un importante investimento sul nostro territorio - ha rivelato Antonio Baldelli- che nel 2019 è stato indicato dall’Ue come regione "in transizione" ossia fra quelle che si accodano ai vagoni fermi delle regioni meno sviluppate d’Italia. Quindi alla prima occasione abbiamo messo in contatto l’azienda con Invitalia per valutare tutte le possibilità di espansione in Italia. Ora Invitalia formulerà dei ‘pacchetti’ di sostegno nel campo della ricerca e della manifattura sulla base delle indicazioni fornite da Lvd. Credo si possa parlare di una buona pratica per la nostra regione e intendo cogliere tutte le opportunità per il nostro territorio, per questo i marchigiani mi hanno dato la loro fiducia. Intanto, spero che questa operazione di ulteriore presenza della Lvd, sia nel sito di Canavaccio che altrove, possa andare a buon termine".

Andrea Angelini