Arriva la pluri-iridata di motocross

La sei volte campionessa del mondo di motocross, Kiara Fontanesi, sbarca a Pesaro con la sua Academy, ospite del Moto Club Tonino Benelli. Il primo appuntamento è fissato per questa sera, alle ore 19, al Museo Officine Benelli, dove Kiara sarà accompagnata in una visita guidata alla bellissima collezione ospitata in viale Mameli. Un modo per mettersi a disposizione di tutti gli appassionati per poterla incontrare, scattare foto e consegnare a tutti i suoi fan poster autografati, prima di entrare nel vivo dell’evento pesarese. Domani e domenica infatti, Kiara Fontanesi, prima donna nella storia a vincere un campionato mondiale quattro volte di fila, si sposterà alla pista Junior Camp Tonino Benelli, dove terrà due giornate di corso rivolto sia a piloti più esperti che a quelli che si sono avvicinati da poco a questo sport, tra cui tanti bambini.

Il corso, su prenotazione obbligatoria, è riservato a tutti coloro che sono in possesso di licenza o tessera sport della FMI (Federazione Motociclistica Italiana) ma c’è ancora qualche posto disponibile per partecipare (informazioni e prenotazioni al numero di telefono 380-3419672 oppure all’indirizzo e-mail: officinebenelli@hotmail.it). Alle due giornate di Academy sarà possibile anche assistere soltanto come pubblico, avendo l’opportunità di ammirare la campionessa del mondo in azione alla pista Junior Camp Tonino Benelli (Via Urbino, 3, Tavullia) e di poter conoscere Kiara anche dal vivo. Un’occasione unica per tutti gli amanti del motocross e non solo.