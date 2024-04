Arriva la Settimana della donna porte aperte ad ostetricia e ginecologia

Una giornata dedicata alle donne e alle mamme, presenti e future. Domani, per la settimana della donna organizzata con la Fondazione Onda onlus che ha assegnato all’ospedale di Urbino tre bollini rosa (il massimo), il reparto di ostetricia e ginecologia con l’Ast 1 apre le proprie porte per un’iniziativa dedicata al benessere personale e fisco.

Questo grazie a momenti di conoscenza e giochi ma anche di confronto con il personale sanitario e le altre donne. Il reparto, guidato da Leone Condemi è attivo da sette anni con questa iniziativa gratuita e che accoglierà le future mamme su due turni, il primo la mattina dalle 9,30 e il secondo dalle 15,30.

"Un grazie alle ostetriche, le infermiere e i colleghi dell’ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Urbino. Come ogni anno avremo tanti laboratori e attività per le donne incinte ma non solo. Parleremo di alimentazione, prevenzione, vaccinazioni ma anche attimi creativi con oli essenziali e belly-paninting (colorare e disegnare la pancia della futura mamma). Poi è molto importante questo spazio – prosegue Condemi – per conoscere il personale ospedaliero che dedica passione e impegno al nostro reparto".

Quali attività e laboratori ci saranno? Laboratori con oli essenziali e la respirazione hypnobirthing, disegno, come preparare la valigia in vista del parto e la vita nei primi giorni con il neonato. Poi alimentazione in gravidanza, vaccinazioni nella prima infanzia e gravidanza così come le tecniche di parto-analgesica. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0722 301115. L’iniziativa è supportata dall’Ast 1.

Francesco Pierucci