Arriva la stagione lirica al ’Tiberini’, tutte le novità

Al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo è in procinto di decollare la prima stagione lirica, organizzata dall’associazione ‘Memiopera’ e da ‘Primadopera’ in collaborazione con il Comune e la Pro Loco. A spiegare gli aspetti principali della rassegna, che inizierà il 28 aprile e che sarà presentata ufficialmente il 13 del mese prossimo, sono i suoi ideatori: il maestro Andrea Colafemmina, tenore drammatico romano ma di origini marchigiane, e il cantante lirico e compositore Matteo Sartini. "Nell’anno in cui la pratica del canto lirico è stata riconosciuta come patrimonio dell’Unesco – evidenziano -, ci è parso doveroso dare ulteriore impulso alla sua divulgazione. La stagione lirica è solo il primo passo di un progetto a più ampio respiro in concertazione con il Comune di San Lorenzo in Campo e con la sua Pro Loco. Sentiamo l’esigenza di ricreare un’abitudine nel frequentare il teatro come centro di aggregazione e socializzazione; partendo dal teatro ‘Mario Tiberini’ come epicentro, per coinvolgere le amministrazioni dei paesi limitrofi, proponendo di portare questo tipo di spettacoli in altri teatri della tradizione di cui il territorio della provincia di Pesaro è ricco". L’obiettivo, cammin facendo, è quello di "poter interagire con le altre realtà musicali della provincia, quali conservatori, enti lirici e scuole a indirizzo musicale.

E far diventare, altresì, il territorio un polo attrattivo sia per artisti già affermati che per studenti alle prime armi o in cerca di corsi di perfezionamento e masterclass. Il rinnovato interesse, sicuramente, porterà anche le nuove generazioni ad avvicinarsi alla ‘musica colta’, suscitando un desiderio di emulazione che permetterà di far emergere nuovi talenti sia nel campo della musica che del canto". Colafemmina e Sartini aggiungono: "Sarà sicuramente un percorso lungo e non facile, ma investire sulla cultura musicale porterà dei dividendi importanti al territorio, garantendo benefici significativi anche per il turismo e la possibilità di ottenere sovvenzioni statali e sponsorizzazioni da enti pubblici o privati. Ringraziamo il sindaco di San Lorenzo in Campo Davide Dellonti e la Proloco".

Come detto, la stagione comincerà il 28 aprile, quando al Tiberini si metterà in scena ‘Pagliacci’ di Ruggero Leoncavallo. Il 26 maggio sarà la volta della ‘Cavalleria Rusticana’ di Mascagni e il 16 giugno della ‘Tosca’ di Puccini.

Sandro Franceschetti